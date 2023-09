Graslebens „Erste“ gewinnt das vereinsinterne Duell mit 9:2

Es war kein Spiel wie jedes andere. In der Tischtennis-Bezirksoberliga bekam es der Titelkandidat TSV Grasleben am Montagabend mit der eigenen zweiten Mannschaft zu tun. „Es war eine total komische Situation. Der Ablauf war zwar wie sonst auch, aber irgendwie trotzdem kurios“, gab Abteilungsleiter Dennis Kaczmarek, der als Spieler für die „Erste“ des TSV aufläuft, zu. Der Favorit wurde seiner Rolle gerecht und siegte mit 9:2. Ein Selbstläufer war die Partie aber gewiss nicht...

Der Favorit behält beim „Auswärtsspiel“ die Nerven

„Wir hatten ein Auswärtsspiel. Die Sympathien waren beim Underdog“, sagte Kaczmarek mit einem Schmunzeln und bezeichnete das als „eine schöne Geschichte“. Knapp 40 Zuschauer waren in der Halle mit dabei. „Für einen Montag ist das super. Wir wollten eigentlich an einem Samstag spielen, aber das war von der Planung her nicht möglich“, erklärte der Grasleber Abteilungsleiter.

Doch zum Sportlichen: Das Doppel Silas Mainz/Florian Stute sowie im Einzel Bernd Strack fuhren die Siege für den Außenseiter ein, der den Favoriten aber in vielen weiteren Matches ärgerte und gleich fünfmal einen Entscheidungssatz erzwang. Die gingen aber allesamt an die erste Mannschaft. „Es war das erwartet unangenehme Spiel. Man kennt sich in- und auswendig. Die ,Zweite‘ war heiß und wollte uns nichts schenken“, ordnete Kaczmarek ein.

Auch ein 4:4 oder ein 5:5 waren im Grasleber Duell möglich

Das Endergebnis von 9:2 zugunsten „seiner“ Mannschaft bezeichnete der Abteilungsleiter als „schmeichelhaft“. Denn: „Es war enger als es das 9:2 ausdrückt und hätte zwischenzeitlich auch 4:4 oder 5:5 stehen können.“ Das kam nicht zustande, weil der Favorit die Nerven behielt. „Ein Quäntchen Glück brauchst du auch“, räumte Kaczmarek ein. In der Häufigkeit könne das aber nicht die einzige Erklärung sein.

Im Lager der „Ersten“ herrschte Erleichterung vor. „Es ist gut, dass das Spiel vom Tisch ist. Beide Mannschaften können sich jetzt auf ihre Zielsetzungen konzentrieren, ohne dem anderen Team Probleme zu bereiten“, unterstrich Kaczmarek. „Es war aber eine schöne Sache, die Spaß gemacht hat. Wir hatten auch eine kurze Nacht.“

