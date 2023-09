Frellstedt Am ersten Spieltag der Verbandsliga gewinnt die RSV drei von vier Spielen.

Radball Radballer der RSV Frellstedt starten gut in die neue Saison

Ordentlicher Auftakt in die Verbandsliga-Saison: Die Radballer der RSV Frellstedt gewannen am ersten Spieltag drei ihrer vier Duelle. Marcus Packhäuser, der an der Seite von Daniel Geogri gespielt hat, war mit dem Abschneiden zufrieden, „auch wenn wir 12 Punkte hätten holen können.“

RSV Frellstedt gewinnt Auftaktspiel deutlich

Im ersten Spiel gegen den gastgebenden RVM Göttingen zeigte die RSV einen starken Auftritt. „Hinten haben wir nichts zugelassen und vorne haben wir unsere Chancen genutzt“, berichtete Packhäuser. Mit 7:1 gewann das Frellstedter Duo das Auftaktspiel. Gegen die SG Etelsen/Barrien lief es sogar noch besser, die RSV setzte sich mit 12:0 durch.

Gegen den RVS Oberneuland folgte dann jedoch ein Rückschlag, zur Pause stand es aus Sicht des Oberliga-Absteigers 0:3. „Danach haben wir zwar umgestellt, die Niederlage konnten wir aber nicht mehr abwenden“, so Packhäuser. Somit verloren er und Georgi mit 3:5. Zum Abschluss des Spieltags erhielten die beiden drei kampflose Punkte, da Oberneulands Zweitvertretung nicht angetreten war. „Mit neun Zählern sind wir komplett im Soll“, sagte Packhäuser abschließend.

wit

