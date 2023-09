Schöninger Niederlage nach „bewährtem“ Muster

„Und täglich grüßt das Murmeltier ...“, sagte Christopher Peine, Trainer der Bezirksliga-Fußballer der FSV Schöningen II, auf die Frage, wie die 1:3 (1:2)-Niederlage beim FC Wenden zustande gekommen sei. „Ich komme mir schon blöd dabei vor, immer wieder das Gleiche zu erzählen, aber: Wir waren das fußballerisch bessere Team, haben unsere Chancen nicht genutzt und wurden für unsere eigenen Fehler bitter bestraft“, fasste Peine zusammen.

Jenes Muster wiederholt sich beim Aufsteiger zurzeit regelmäßig – die Hoffnung, der erste Punktgewinn am vergangenen Mittwoch (1:1 gegen Hondelage) würde daran etwas ändern, bestätigte sich im Norden Braunschweigs nicht. In Minute 4 hatte Dominik Bode schon die Riesenchance, die FSV in Front zu bringen, brachte die Kugel aber nicht im FC-Tor unter. „Danach haben wir zwei – aus meiner Sicht klare – Elfmeter nicht bekommen und kurz darauf das 0:1 kassiert“, berichtete Peine.

Seine Elf blieb ihrer Linie, spielerische Lösungen zu suchen, treu und kam durch Felix Ambronn verdient zum Ausgleich (40.). Doch noch vor der Pause bestraften die Wendener einen individuellen Patzer der Gäste mit ihrem zweiten Treffer. Nach dem Seitentausch stand der FC noch tiefer, schlug fast nur noch lange Bälle, mit denen die Schöninger kaum mal Probleme hatten. Offensiv fehlte der FSV-Reserve jedoch auch die Durchschlagskraft. Sie versuchte es weiter über Kombinationsfußball, ein Treffer gelang ihr aber nicht mehr.

Stattdessen schlug der FC mit einem Tor Marke „Zufallsprodukt“ noch mal zu. Die Schöninger bekamen eine Hereingabe nicht geklärt, der Ball landete auf dem Fuß von Tobias Machus, der traf und die FSV II auf den letzten Platz schoss.

Tore: 1:0 Eilers (18.), 1:1 Ambronn (40.), 2:1, 3:1 Machus (44., 88.).

