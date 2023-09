KSV Helmstedt peilt direkten Wiederaufstieg an

Christoph Keeling und der KSV Helmstedt starten am Wochenende in die neue Verbandsliga-Saison.

Die Sommerpause ist beendet, die neue Saison wird am Wochenende eröffnet. Die Schere-Kegler des KSV Helmstedt gastieren am Samstag (ab 13 Uhr) am 1. Spieltag der Verbandsliga bei der KSG Bramsche/Haselünne.

Nach einer enttäuschenden Saison in der 2. Bundesliga und dem direkten Wiederabstieg hoffen die Kreisstädter nun auf eine erfolgreichere Spielzeit. „Die Zielsetzung sollte sein, dass wir mit dem VOK Osnabrück und der KSG Bramsche/Haselünne um den Aufstieg in die 2. Bundesliga mitspielen“, erläutert KSV-Sportwart Rüdiger Strich.

Um nun wieder ganz oben in der Tabelle mitmischen zu können, haben sich die Helmstedter im Sommer noch einmal verstärkt: Mit Wolfgang Sparenberg kam ein erfahrener Kegler vom TSV Salzgitter. „Wolfgang hat beim TSV schon in der 1. und 2. Bundesliga gespielt, er kann für uns eine echte Verstärkung sein“, freut sich Strich über den Wechsel Sparenbergs nach Helmstedt.

Während die erste Schere-Mannschaft der Helmstedter bereits am Wochenende auf die Bahnen geht, greifen die weiteren KSV-Teams erst eine Woche später in den Spielbetrieb ein. In der Schere-Bezirksoberliga wurden gleich drei Mannschaften gemeldet, hinzu kommen zwei in den Bohle-Spielklassen.

Besonders freut sich Sportwart Strich darüber, dass die Helmstedter in dieser Saison auch ein Damen-Team ins Rennen schicken können. Diese startet in der Verbandsliga. Die Besonderheit in dieser Liga: Die Partien werden stets auf neutralem Boden ausgetragen. Die Heimspiele der anderen KSV-Mannschaften finden wie gewohnt in der Kegelsportanlage in der Von-Guericke-Straße in Helmstedt statt.

Verbandsliga Schere: Der Hinrundenspielplan des KSV Helmstedt

KSG Bramsche/H. – KSV Helmstedt 9. September, 13.00 Uhr

KSV Helmstedt – VOK Osnabrück II 16. September, 13.00 Uhr

ASV Altenlingen – KSV Helmstedt 24. September, 10.00 Uhr

KSV Helmstedt – KF Nordhorn II 28. Oktober, 13.00 Uhr

VOK Osnabrück – KSV Helmstedt 4. November, 12.00 Uhr

KSV Helmstedt – SG Löningen-Q. II 18. November, 13.00 Uhr

SG Löningen-Q. – KSV Helmstedt 25. November, 14.00 Uhr

KSV Helmstedt – SV Union Lohne 2. Dezember, 13.00 Uhr

