Auf die Warberger um Erik Gronde (beim Wurf) wartet am Samstag die hohe Auswärtshürde Lehrter SV, ein Team, das zu den Titelfavoriten zählt.

Warberg Der HSV tritt nach dem Auftaktsieg in der Handball-Oberliga gegen die SG Börde mit breiter Brust in Hannovers Osten an.