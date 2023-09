Helmstedt Der gastgebende RFV holt zahlreiche Top-Platzierungen. Insgesamt sind 138 Reiterinnen und Reiter in verschiedenen Prüfungen am Start.

Reiten Der Reitertag in Helmstedt ist ein voller Erfolg

Das Wetter hat gestimmt, die Zuschauer waren zahlreich vor Ort und die Stimmung war einfach super – kurzum, der Reitertag beim RFV Helmstedt war ein voller Erfolg. Insgesamt 138 Reiterinnen und Reiter nahmen an der beliebten Veranstaltung teil, die veranstaltenden Kreisstädter zeigten sich mehr als zufrieden.

„Es war wirklich toll, wir haben viel positives Feedback bekommen. Besonders die kleineren Prüfungen ziehen eine Menge Zuschauer an“, freute sich Annika Uter, Pressesprecherin des RFV. „Am Ende waren Pommes und Bratwurst komplett ausverkauft, das sagt ja schon alles.“

Helmstedter Treppchen in der Dressurprüfung Klasse A*

Eröffnet wurde der Reitertag mit den Dressurprüfungen. Besonders erfolgreich lief dabei die Dressurprüfung Klasse A*. Dort gewann nämlich die Helmstedterin Sinja Liebermann mit ihrem Pferd „Leopold“ vor ihren Teamkolleginnen Nadine Pape (auf „Stoltenberg“) und Katrin Kienz (auf „Basta“). Auf dem Springplatz war an den Reiterinnen des RFV Ausbüttel meist kein Vorbeikommen, aber auch hier zeigten die Helmstedter Reiterinnen gute Leistungen. Im Mini E-Springen sicherte sich Leonie Sawiak auf „Lonkens Roslin“ den dritten Platz. In der Stilspringprüfung Klasse A* erreichte Mariam Kienz auf „White Chocalate“ Rang 2 und im Jump & Run-Wettbewerb gewann Wencke Seidel mit „Catch the Cloud“ vor ihrer Vereinskameradin Sabrina Voigt mit „Waltraut“.

