235 Starter – die Teilnehmerzahlen steigen wieder

Die Rahmenbedingungen waren top, die Teilnehmerzahlen sind wieder gestiegen – kurzum: Die 33. Auflage des Elm-Lappwald-Triathlons war ein voller Erfolg. Der ausrichtende TSV Germania Helmstedt war von der Veranstaltung mit dem Start- und Zielpunkt im Waldbad Birkerteich begeistert.

Knapp 235 Starterinnen und Starter wagten sich bei angenehmen Temperaturen ins Wasser des Waldbades. „Das Wetter hat am Wettkampftag zum Glück mitgespielt“, sagte Organisator Stephan Seidlich. „Beim Aufbau hat es – wie bereits vergangenes Jahr – dafür geregnet.“ Im Vergleich zum Vorjahr ist die Teilnehmerzahl etwas angestiegen. „2022 hatten wir 196 Starter“, erinnert sich Seidlich.

Rückgang im Volkstriathlon

Mittlerweile ist es jedoch nicht der Volkstriathlon, der die Massen anzieht. „Das Interesse am Volkstriathlon hat leider abgenommen, das sieht man auch bei anderen Veranstaltungen in Salzgitter und in Wolfsburg“, meinte Stephan Seidlich, der sich dafür über die hohen Teilnehmerzahlen bei den Oberliga-Wettkämpfen freute.

Einen besonderen Dank richtete der Organisator an an die zahlreichen Helfer, das THW und die Polizei, die für einen reibungslosen Ablauf bei der 33. Auflage des Elm-Lappwald-Triathlons gesorgt hatten. „Es ist natürlich ein großes Plus, wenn man so viele helfende Hände an der Seite hat. Wir sind insgesamt sehr zufrieden mit dem Ablauf in diesem Jahr. Es verlief alles so, wie wir es uns vorgestellt hatten.“

Beim TSV Germania Helmstedt ist man derzeit am Überlegen, ob der Triathlon erweitert werden soll. Neben einem Super-Sprint diskutieren die Organisatoren derzeit über einen weiteren Ligenwettkampf im Programm. „So könnten wir die Teilnehmerzahl noch einmal erhöhen. Der Zeitplan lässt es zu, und auch den Platz dafür hätten wir. Wir haben Kapazitäten für bis zu 400 Startern“, erklärte Stephan Seidlich.

Die Ergebnisse auf einen Blick

Hauptwettkampf männlich Zeit in Stunden

1. Jo Thöneböhn (TM 20 – Hannover 96) 1:04:48,6

2. Alexander Weber (Junioren – Lehrter SV) 1:05:46,7

3. Sven Freudenthal (TM 40 – VfL Wolfsburg) 1:08:22,9

4. Jan Kruske (TM 35 – VfB Fallersleben) 1:09:29,9

5. Michael Just (TM 35 – personal sports Göttingen) 1:11:13,9

6. Felix Knoblich (TM 35 – Triathlon Team Königslutter) 1:12:05,8

7. Hendrik Scharf (TM 40 – SV Etingen Rätzlingen) 1:12:11,4

8. Lauritz Knoblitz (TM 25 – Ingo Schulz Racing Team) 1:12:20,8

9. Marino Berndt (TM 25 – TSV Germania Helmstedt) 1:12:28,4

10. Kevin Schwechheiner (TM 30 – VfB Fallersleben) 1:12:51,3

11. Michael Linke (TM 50 – SV Teutonia Groß Lafferde) 1:13:52,2

Hauptwettkampf weiblich Zeit in Stunden

1. Clara Tristam (TW 25 – TV Erlangen) 1:15:00,1

2. Kerstin Buchzik (TW 30 – SV Altencelle) 1:15:15,9

3. Ines Roeßler (TW 55 – VfB Fallersleben) 1:16:46,7

4. Clara Renner (TW 25) 1:22:35,5

5. Marit Glammeier (WJA) 1:26:14,3

6. Silke Droska (TW 50 – MTV Bornum am Harz) 1:27:04,2

7. Brigitte Kampel (TW 45 – SV Nienhagen) 1:27:06,7

8. Jule Aschenbrenner (TW 20 – team.ggu-software.com) 1:28:20,5

9. Sabrina Hoffmann (TW 55 – VfB Fallersleben) 1:29:07,4

10. Karin Noodt (TW 55 – VfL Wolfsburg) 1:30:33,6

11. Imke Taube (TW 35 – Post SV Holzminden) 1:33:05,5

Hauptwettkampf 3er-Staffel Zeit in Stunden

1. Die Meyerband 1:20:05,4

2. Splash, Flash and Dash 1:25:01,4

3. Bierkönige 1:39:58,0

Oberliga männlich Zeit in Stunden

1. Adrian Roweck (TM 20 – TriAs Hildesheim) 1:00:10,2

2. Fabian Günther (TM 30 – Triathlöwen Bremen II) 1:01:01,8

3. Garvin Krug (TM 40 – ESV Eintracht Hameln) 1:02:08,1

4. Max Hoffmann (TM 25 – TriAs Hildesheim) 1:02:32,4

5. Alexander Au (TM 30 – TriAs Hildesheim) 1:02:34,9

6. Timo Kuhlmann (TM 30 – Hannover 96 III) 1:03:16,1

7. Sönke Droska (Junioren – TriAs Hildesheim) 1:03:51,8

8. Andreas Winterholler (TM 40 – ESV Eintracht Hameln) 1:04:02,8

9. Robert Jan Wyszka (TM 35 – Hannover 96 III) 1:04:20,2

10. Carl-Hendrik Neubert (TM 35 – SV Aegir Hannover) 1:04:24,6

11. Jörn Prenzler (TM 40 – Hannover 96 III) 1:04:26,2

Oberliga weiblich Zeit in Stunden

1. Charlotte Engelbrecht (TW 30 – SV Aegir Hannover) 1:09:21,5

2. Emily Haase (TW 20 – Triathlon Team Buxtehude) 1:09:28,7

3. Marie Schöppy (TW 20 – Hannoverscher Sportverein) 1:12:04,1

4. Inga Hintze (TW 40 – Hannoverscher Sportverein) 1:12:36,3

5. Dorothee Polte (TW 35 – Hannoverscher Sportverein) 1:13:11,2

6. Naima Diessner (TW 30 – SG Tria-Ladies) 1:13:18,4

7. Jana Süß (TW 35 – TSV Anderten) 1:14:22,6

8. Tanja Elmers (TW 40 – Triathlöwen Bremen II) 1:15:18,3

9. Malin Sitzmann (TW 20 – 1. TCO die Bärinnen II) 1:16:05,3

10. Sina Kracht (TW 35 – SG Tria-Ladies) 1:16:11,3

11. Vera Küsel-Ernst (TW45 – Hannoverscher Sportverein) 1:16:26,2

Oberliga Mannschaftswertung HerrenZeit in Stunden

1. TriAs Hildesheim 5:16:08,35

2. ESV Eintracht Hameln 5:26:34,61

3. Hannover 96 III 5:30:29,59

4. AV Aegir Hannover 5:38:49,46

5. TSV Anderten 5:43:57,71

Oberliga Mannschaftswertung Damen Zeit in Stunden

1. Hannoverscher Sportverein 3:37:51,79

2. Triathlon Team Buxtehude 3:45:32,25

3. SV Aegir Hannover 3:47:27,02

