SG Esbeck/TVB Schöningen gewinnt ihr erstes Punktspiel

Helmstedt. „Eine gute Leistung“ bescherte der SG Esbeck/TVB Schöningen ihren Premierensieg in der Fußball-Kreisliga.

Erstes Punktspiel, erster Sieg: Die Fußballer der SG Esbeck/TVB Schöningen gewannen ihr Kreisliga-Premierenspiel gegen Sundern mit 4:2. Auch Aufsteiger Lauingen Bornum II durfte zum Saisonauftakt drei Punkte bejubeln.

Helmstedter SV – TuS Essenrode 5:2 (2:1). Tore: 0:1 Neudorf (10.), 1:1 Blank (30.), 2:1 Mere (43.), 2:2 Neudorf (66.), 3:2 Dierich (75.), 4:2, 5:2 Osteroth (81., 90.).

Erst in der Schlussphase machte Aufstiegskandidat HSV alles klar. Laut Trainer Marco Behse hätte die Partie aber bereits früher entschieden sein können. „Wir haben viele Chancen, wenn wir zwei, drei Tore mehr schießen, darf sich Essenrode nicht beschweren.“ Die Gäste machten es den Kreisstädtern aber auch nicht einfach. „Der TuS war ein unbequemer und effizienter Gegner“, meinte Behse.

SV Lauingen Bornum II – TB Wendhausen 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Schnur (34.).

Gelungener Saisonstart für den Aufsteiger: Im Heimspiel gegen Wendhausen feierte die SV einen knappen Sieg. Dieser sei laut Trainer Marcel Schoolmann aber auch etwas glücklich gewesen. „Es war eigentlich ein ausgeglichenes Spiel, in dem Wendhausen einen Tick besser war. Man merkt, dass im Vergleich zur 1. Kreisklasse ein anderer Wind weht.“

SG Esbeck/TVB Schöningen – SG Sundern 4:2 (3:1). Tore: 1:0, 2:0 Wesemann (20., 21.), 2:1 Danesch (37.), 3:1 Almes (39.), 4:1 Ohlemeyer (57.), 4:2 Kröhl (90.+1).

Im ersten Punktspiel feierte Esbeck/Schöningen gleich den ersten Sieg. „Das war eine gute Leistung“, fand Christoph Peggau, Teil des Trainergespanns der SG. „Wir brauchen aber noch etwas, um uns richtig einzuspielen. Dafür war die spielerische Leistung schon okay.“

FC Nordkreis – MTV Frellstedt 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Krol (24.), 2:0 Schaffner (73.).

„Wenn das Spiel unentschieden ausgeht, dürfen wir uns nicht beschwere,“ gab FC-Trainer Jan Wenzel zu. „Es war das erwartete Kampfspiel, in dem wir in der Sturm- und Drangphase von Frellstedt das 1:0 per Konter erzielen.“

SG Rottorf/Viktoria Königslutter – FC Türk Gücü Helmstedt II 2:1 (2:0). Tore: 1:0 Hoppe (32.), 2:0 Ada (45.+1), 2:1 Sulaiman (86.).

„Wir haben es zum Ende hin noch einmal unnötig spannend gemacht“, fand SG-Coach Dustin Thies. „In der Anfangsphase war Türk Gücü besser. Danach wirkte es aber so, als ob denen die Luft ausgehen würde. Danach haben wir das Spiel kontrolliert. Man hat aber gesehen, dass der FC kein normaler Aufsteiger ist. Die Jungs dort wissen, was sie machen.“

