Der FC Schunter lässt es zweistellig werden

Ein Kantersieg zum Auftakt: Am ersten Spieltag der Fußball-Kreisliga gewann der FC Schunter gegen Vatan Spor Königslutter mit 11:1. Auch der TSV Germania freute sich über einen gelungenen Saisonstart.

FC Schunter – FC Vatan Spor Königslutter 11:1 (6:0). Tore: 1:0 Schönfelder (14.), 2:0 Claus (29.), 3:0 Sandmann (33.), 4:0, 5:0, 6:0, 7:0, 8:0 Koulibaly (36., 38., 45., 51., 59.), 9:0 Ouedraogo (61.), 10:0 Claus (64.), 10:1 Krusevci (75./FE), 11:1 Gezer (87.). Rot: Rosburg (57., FC Schunter).

Trotz des Kantersiegs war Schunters Coach Julien Wossmann nicht überschwänglich euphorisch. „Es war ein gutes Spiel von uns, aber nicht überragend.“ Besonders in der Anfangsphase tat sich sein Team schwer, nach einer guten halben Stunde wurde es dann besser. „Wenn wir die ganze Zeit so gespielt hätten, wäre das Ergebnis noch höher ausgefallen.“ Überragender Mann auf dem Feld war Ahmed Koulibaly, der fünf Tore und zwei Assists beisteuerte. „Er ist eigentlich für sein Tempo bekannt und nicht für seine Kaltschnäuzigkeit. Aber die hat er jetzt auch bewiesen.“

TSV Germania Helmstedt – TSV Danndorf 4:1 (3:1). Tore: 1:0 Schliephake (9.), 2:0 Saadou (16.), 3:0 Schliephake (41.), 3:1 Hülsebusch (45.+3), 4:1 Al Jassab (86.).

Germanen-Trainer Nils Schräder war von der Leistung seines Teams begeistert. „Von vorne bis hinten hat alles gepasst, großes Kompliment an die Jungs.“ Was ihn besonders freute war, „dass sie das umgesetzt haben, was wir uns in der Vorbereitung antrainiert haben“.

