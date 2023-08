Lange steht die Null – doch etwas Zählbares bleibt aus

Lange sah es so aus, als würde die FSV Schöningen II ihren ersten Punktgewinn in der Fußball-Bezirksliga feiern dürfen. Doch durch ein äußerst unglückliches Gegentor in der Schlussminute verlor die Reserve des Oberligisten dann doch mit 0:1 (0:0) beim FC Rautheim.

15 Gegentore hatte die Reserve des Oberligisten in ihren ersten drei Bezirksliga-Spielen kassiert. Deshalb forderte FSV-Coach Christopher Peine vor der Partie in Rautheim, dass die Null möglichst lange stehen bleiben soll. „Das ist uns auch fast über die gesamten 90 Minuten gelungen“, sagte Peine. „Aber dann greift Rautheim noch einmal über die rechte Seite an, passt in die Mitte – und plötzlich steht es 0:1.“ Nicht nur der Zeitpunkt des Treffers sei unglücklich gewesen. „Vorher hatte es eine klare Abseitsstellung gegeben, die nicht gepfiffen wurde.“

„Den Willen kann ich meiner Mannschaft nicht absprechen“

In den 89 Minuten zuvor hatten die Zuschauer in Rautheim ein relativ chancenarmes Spiel gesehen. Die FSV war fast ausschließlich aufs Verteidigen bedacht, die Hausherren fanden hingegen nur selten Lücken. „Der FC hatte insgesamt ein kleines Chancenplus, wir haben uns aber tapfer gewehrt. Den Willen kann ich meiner Mannschaft nicht absprechen“, konstatierte Peine.

Zwar kamen auch die Elmstädter zu der ein oder anderen Abschlusssituation, „richtig große Chancen gab es dafür aber nicht“, meinte Peine. „In einer Szene hatten wir Pech, da haben wir einen klaren Elfmeter nicht bekommen. Im Endeffekt wäre ein 0:0 das gerechte Ergebnis gewesen, das hat mir auch Rautheims Co-Trainer gesagt.“

„Wir werden weiter Gas geben“

Obwohl sein Team nach nun vier Spielen weiter auf den ersten Punktgewinn warten muss, versucht Peine, optimistisch zu bleiben. „Der Einsatz hat gestimmt, auch wenn wir wieder mit leeren Händen dastehen. Wir werden trotzdem weiter Gas geben müssen, das wissen die Jungs auch. Im nächsten Spiel werden wir wieder versuchen, den ersten Sieg einzufahren“, sagte Christopher Peine.

Tor: 1:0 Buschenlange (90.).

