1:1 gegen Turner-Reserve– Lauingen Bornum wacht zu spät auf

Lauingen. Die SV kommt zwar nach 0:1-Rückstand zurück, verpasst es aber, die Partie in Braunschweig komplett zu drehen.

Spätstart für die SV Lauingen Bornum: Der Fußball-Bezirksligist benötigte eine gute Stunde, um gegen die Freien Turner Braunschweig II richtig ins Spiel zu finden. Zwar steigerte sich die SV im Laufe der Partie, am Ende musste sie sich jedoch mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden zufriedengeben.

„Die erste Halbzeit haben wir komplett verschlafen“, ärgerte sich Lauingen Bornums Trainer Marcel Schoolmann. In einer chancenarmen Partie waren es die Braunschweiger, die zunächst den Ton angaben. Es dauerte jedoch fast eine halbe Stunde, ehe sie aus ihrem Übergewicht auch Profit schlugen. Nach einem ruhenden Ball war es Stefan Heidebroek, der die FT in Führung brachte. „Das Gegentor war vermeidbar, wir haben einfach nicht aufgepasst“, meinte Schoolmann und fügte an: „Ungerecht war die Braunschweiger Führung aber nicht.“

Auswechselungen bringen neuen Schwung bei der SV Lauingen Bornum

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Bild ähnlich, die SV wirkte einfach nicht auf der Höhe. „Deshalb habe ich etwas durchgewechselt“, berichtete der SV-Trainer Schoolmann. „Die Änderungen haben gefruchtet, das Spiel hatte plötzlich eine ganz andere Dynamik. Es ging nur noch auf ein Tor.“ Die SV drückte die Braunschweiger in die eigene Hälfte und wurde für die Leistungssteigerung belohnt. Nach einer schönen Kombination über außen landete der Ball bei Julian Haase, der den Ball schnörkellos aus 18 Metern im Winkel unterbrachte (82.).

Angetrieben vom Ausgleich drückte die SV noch auf den Siegtreffer. „Wenn die Partie noch fünf Minuten länger geht, gewinnen wir das Spiel“, war sich Schoolmann sicher. „Man kann aber auch sagen, dass wir fünf Minuten eher hätten aufwachen müssen.“

Tore: 1:0 Heidebroek (28.), 1:1 Haase (82.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de