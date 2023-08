FC Türk Gücü Helmstedt spielt 1:1 beim MTV Wolfenbüttel

Der FC Türk Gücü Helmstedt kann es auch auswärts! Der Aufsteiger entführte in der Fußball-Landesliga verdient einen Punkt vom ambitionierten Vorjahres-Vizemeister MTV Wolfenbüttel. Nach 90 temporeichen Minuten stand ein 1:1 (0:0)-Unentschieden zu Buche, mit dem die Gäste besser leben können als die Hausherren.

René Cassel muss improvisieren und puzzeln

Zumal die Helmstedter im Spielverlauf zahlreiche Rückschläge hatten verkraften müssen. Den ersten bereits in den Anfangsminuten: Onur Can Ada, der nach nicht einmal 60 Sekunden die Führung auf dem Fuß gehabt hatte, musste in der siebten Minute verletzt ausgewechselt werden. Später folgten noch Omid Ataie und Volkan Öztürk. „Wahnsinn! Wir haben so viel improvisieren, so viele Situationen lösen müssen. Das habe ich als Trainer in einem Spiel noch nie erlebt“, konstatierte Gästetrainer René Cassel, der sich „unter dem Strich verdient“ zum Punkt puzzelte.

Beispiele dafür: Sechser Michel Grah agierte nach der Pause als Rechtsverteidiger – und Mittelstürmer Masirullah Omarkhiel spielte die letzten 20 Minuten als Sechser.

FC Türk Gücü Helmstedt – kompakt und über schnelles Umschalten gefährlich

Die Gäste präsentierten sich – wie von Cassel gefordert – kompakt und kamen durch ihr gutes Umschaltspiel immer wieder selbst zu Chancen. Auf der Gegenseite hatten sie mit Paul Probodziak, der sein Comeback nach Blinddarm-Operation feierte, einen starken Rückhalt zwischen den Pfosten und auch das nötige Quäntchen Glück – bei Pfostenschüssen von Blerian Halimi (57.) und André Linek (88.). Glück, das sie sich aber auch verdient hatten. „Unsere Laufleistung war wieder ganz, ganz stark“, meinte Türk Gücüs Trainer, der sich freute, dass sein Team „nach dem Rückstand wieder zurückgekommen“ ist.

Denn die favorisierten Wolfenbütteler gingen nach 82 Minuten dann doch in Führung: Yannick Könnecker steckte auf Linus Queißer durch, der Probodziak mit einem Lupfer zum 1:0 überwand. Nur 120 Sekunden später schlug der Aufsteiger aber prompt zurück: Michel Grah flankte aus dem Halbfeld auf den zweiten Pfosten, wo Semih Kurtoglu zur Stelle war und per Seitfallzieher zum Endstand traf.

FC Türk Gücü: Probodziak – Ince (46. Pflüger), Öztürk (74. Ghorbani), Mertens, Ataie (51. Braun Roig) – Grah, Tounkara – Kurtoglu, Ada (7. Friehe) – Omarkhiel, Dieupeu (89. M. Haidari).

Tore: 1:0 Queißer (82.), 1:1 Kurtoglu (84.).

Am Rand: Auch Fatih Özmezarci schaut zu

Kästorfs Heinz-Günter Scheil war da, Bleckenstedts Gökhan Arikoglu ebenso, um sich in Wolfenbüttel zwei Kontrahenten aus der Fußball-Landesliga anzuschauen. Und auch Fatih Özmezarci war vor Ort und sah sich das 1:1-Remis seines Ex-Vereins aus Helmstedt an – frisch operiert.

Der ehemalige Türk-Gücü-Coach hatte sich beim Radfahren einen dreifachen Bruch des Schlüsselbeins zugezogen. „Ich habe jetzt eine Platin-Platte drin“, erzählte Özmezarci am Spielfeldrand

