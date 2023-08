Schöningen scheitert vom Punkt an Eilvese

Die FSV Schöningen (in Rot Nils Bremer) rannte in der zweiten Halbzeit lange einem 0:1 hinterher, rettete sich in der Nachspielzeit ins Elfmeterschießen, um dort dann doch am STK Eilvese zu scheitern.

Im Achtelfinale ist Schluss: Die FSV Schöningen ist im Oberliga-Duell gegen den STK Eilvese aus dem Fußball-Niedersachsenpokal ausgeschieden. Das Breves-Team lief lange Zeit einem 0:1 hinterher und rettete sich in der Nachspielzeit ins Elfmeterschießen, nach dem die FSV letztendlich mit 6:7 (1:1, 0:0) unterlegen war.

Zehn Minuten hatten beide Mannschaften gebraucht, um in die Partie zu kommen. Doch spätestens mit der Chance von Eilveses Adrian Szemjonneck in der 11. Minute war die Zeit des Abtastens vorbei. Seinen Schuss aus kurzer Distanz entschärfte FSV-Keeper Niclas Edelmann. Auf der anderen Seite prüfte Schöningens Cenay Üzümcü Gäste-Torwart Kai-Jan Machulla mit einem flachen Schlenzer ins lange Eck (13.). In Minute 19 knallte dann ein Eilveser Freistoß von Tim Meinhold aus 18 Metern an die Latte. Zwei Minute später hatten die Gastgeber Pech: Christian Beck wurde im Strafraum geschubst – der Elfmeterpfiff des Schiris blieb aus.

Noch einmal wird’s strittig – erneut bekommt die FSV den Strafstoß nicht

In der Folge entwickelte sich eine zerfahrene Partie mit vielen Fouls. Eilvese versuchte immer wieder mit langen Bällen hinter die Schöninger Kette zu kommen, doch der aufmerksame Edelmann im FSV-Tor war stets hellwach und lief die Bälle gut ab. Fünf Minuten vor der Pause wurde es dann noch einmal knifflig im Gäste-Strafraum. Wieder fiel Beck – diesmal, weil er am Trikot gehalten wurde –, wieder blieb der Elfmeterpfiff aus. „Für mich waren das zwei Strafstöße“, ärgerte sich FSV-Trainer Bastian Breves.

Nach dem Seitenwechsel drückte die FSV auf den Führungstreffer, doch in diese Drangphase fiel das überraschende 0:1. Nach einem Ballverlust der Schöninger wurde Mohamad Saade auf die Reise geschickt. Edelmann stürmte aus seinem Tor, verpasste diesmal aber den Ball, den Saade nur noch ins leere Tor schieben musste (55.). Auf der Gegenseite verpasste Üzümcü bei einem FSV-Konter den schnellen Ausgleich (57.).

Schöningen drängt und belohnt sich spät

In der Folge zogen sich die Gäste weit zurück und ließen die FSV kommen. Diese war zwar am Drücker, konnte sich aber nur wenige Chancen erspielen. Wenn dann wurde es durch Beck gefährlich. In der 72. Minute nahm der Stürmer den Ball per Brust an und beförderte ihn aus 16 Metern in Richtung Tor – allerdings etwas zu zentral. In der 88. Minute versuchte es der Angreifer dann artistisch. Nachdem Petrus Amin vom zweiten Pfosten aus in die Mitte geköpft hatte, bekam Beck bei seinem Fallrückzieher nicht genügend Druck hinter den Ball. In der Nachspielzeit scheiterte dann auch noch der eingewechselte Niklas Kühle. Als alle schon mit dem Ausscheiden rechneten, schlug Beck doch zu. Nach einer Flanke von Nils Bremer traf die Nummer 11 aus dem Getümmel heraus und schickte beide Teams ins Elfmeterschießen.

Das begann direkt mit zwei Fehlschüssen. Meinhold für Eilvese und Beck für Schöningen scheiterten. Im Anschluss trafen alle elf Schützen. Beim Stand von 6:7 aus Sicht der FSV musste der eingewechselte Lennert Hoffie treffen und setzte den Ball links am Tor vorbei – die FSV war ausgeschieden. „Es ist unglaublich. Wir sind wieder einmal die klar bessere Mannschaft und geraten dann durch einen individuellen Fehler in Rückstand“, haderte FSV-Coach Breves. „Danach fehlt uns schlicht die Effektivität vor dem Tor. Vergangene Saison haben wir unsere Chancen besser genutzt. Moral und Einstellung kann ich der Mannschaft nicht absprechen, schließlich sind wir zum wiederholten Male in der Nachspielzeit zurückgekommen.“

Tore: 0:1 Saade (55.), 1:1 Beck (90.+5). Elfmeterschießen: 1:2, 2:2 Kühle, 2:3, 3:3 Lutz, 3:4, 4:4 Behling, 4:5, 5:5 Bremer, 5:6, 6:6 Winter, 6:7.

Schöningen: Edelmann – Bremer, Reiche, Niemann (81. Kühle), Behling – Arnold (59. Winter), Ademeit (87. Hoffie) – Kohl, Amin (89. Lutz), Üzümcü – Beck.

