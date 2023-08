Die Stadt Helmstedt zeichnet ihre besten Sportler aus

Foto: Privat / oh

Das Wetter meinte es gut mit den Anwesenden im Waldbad Birkerteich. Bei der der Sportlerehrung der Stadt Helmstedt strahlten die zahlreichen Geehrten mit der Sonne um die Wette.

Nach einige Begrüßungsworten von Helmstedts Bürgermeister Wittich Schobert wurden die ersten Auszeichnungen an die Sportlerinnen und Sportler aus Helmstedt vergeben. Die DLRG Ortsgruppe Helmstedt wurde gleich dreifach ausgezeichnet. Sowohl im Mehrkampf der Altersklasse 12 als auch in der Altersklasse 13/14 und 17/18 hatte sie die Bezirksmeisterschaft für sich entschieden. Auf Landesebene war dafür der Kegler Anton Holze nicht stoppen. Der Athlet des KSV Helmstedt gewann den Bohle-Wettbewerb in der U14-Konkurrenz. Neben Holze wurden auch seine Vereinskollegen Svea Jünemann, Maleen und Mira Kraul, Paul Strich sowie Michael Heim ausgezeichnet.

Ebenfalls geehrt wurden zahlreiche Leichtathleten des TSV Germania Helmstedt. Amy Sydow, Lena Hartmann, Sofia Halwas, Alva Marlene Mielke, Merle Frackowiak Carlotta Ondrasch zeigten starke Leistungen im Dreikampf, Jan Plewka und Nils Liebe ragten im Weitwurf heraus.

Auch zahlreiche Sportler der Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel zeigten tolle Leistungen und wurden dafür gebührend gefeiert. Beim Landesentscheid der Special Olympics zeigten Dirk Bertram, Johannes Förster, Christoph Reuter, Sahra Schenzel (alle Schwimmen), Mirko Wöhler, Pascal Witte, Jason Engelhardt und Yunus Akoglu (alle Tischtennis) herausragende Auftritte.

Herausragend war auch die Leistung des FC Türk Gücü Helmstedt in der abgelaufenen Saison der Fußball-Bezirksliga. Die Kreisstädter bewiesen in der Schlussphase der Saison Nervenstärke und sicherten sich die Meisterschaft und den Landesliga-Aufstieg. Dafür wurde das Team nun ausgezeichnet.

Weitere Auszeichnungen:

Geräteturnen: Tia Koblizu, Sophie Lübke, Hannah Weinkopf und Svenja Hartwig (alle TSV Germania).

Leichtathletik: Matthis Liebe, Martin Hahn, Kai-Uwe Ruth, Rite Susenburger, Ole Magnus, Valentin van Dijk, Ingrid Stolle, Lutz Brettschneider, Toncho Tozlov, Louisa Borsutzky, Gustaw Kolasinski, Sarah Karwacki und Karsten Krause (alle TSV Germania).

Schwimmen: Sonja Hack und Barbara Kallenbach (beide Helmstedter SV).

Ju-Jutsu: Tjark Rose (HSV).

Handball: Minou Pohlai.

Flugsport: Thila Glaser (LSV Helmstedt).

Tanzen: Imagination (TK Fichte).

Disc Gold: Wiebke Jahn, Martina Dunker und Sven Ole Blisginn (alle Helmstedt Eagles).

Besondere Ehrungen für sportliches Engagement: Siegfried Käse (Helmstedter SV), Katja Weber-Diedrich, Oliver und Carola Bauer (alle SV Emmerstedt), Heike Langenheim (TK Fichte), Ahmet Inan (FC Türk Gücü), Christopher Bastobbe und Kurt Hollert (beide TSV Germania).

wit

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de