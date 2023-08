Schöninigens Peine: „Wir bringen uns um den eigenen Lohn“

Martin Valley (in Rot) und die FSV-Reserve verloren beim MTV Salzdahlum.

Die Leistung war eine ordentliche, „aber wir bringen uns um den eigenen Lohn“, meinte Christopher Peine, Coach des Fußball-Bezirksligisten FSV Schöningen II. Beim MTV Salzdahlum setzte es für den Aufsteiger eine unnötige 2:4 (2:2)-Niederlage.

Die Salzdahlumer hatten früh in der Partie gejubelt. Linus Hennecke spielte einen Steckpass auf Phil Syfus, der FSV-Keeper Philipp Nabel umkurvte und zum 1:0 einschob (9. Minute). Beinahe wäre unmittelbar danach der Ausgleich gefallen, doch Marcel Vahldiek traf den Ball nicht richtig und schoss aus der Nahdistanz deutlich am Kasten vorbei. Es folgte eine starke Phase der Gastgeber, die sich einige Chancen erspielten. Doch zweimal Syfus und einmal Nick Schumacher vergaben ihre Gelegenheiten.

Quast und Münch gelingt jeweils der Ausgleich

In der 40. Minute durften dann auch die Elmstädter jubeln. Gianluca Quast traf nach einer hohen Hereingabe ins linke untere Eck – es war der verdiente Ausgleich. Bis zur Halbzeit ging es Schlag auf Schlag weiter. Syfus schoss den MTV wieder in Führung (43.), in Person von Christopher Münch antwortete der Gast schnell (45.).

Nach dem Seitenwechsel erarbeiteten sich die Schöninger mehrere Chancen, ließen diese aber ungenutzt. Salzdahlum zeigte sich effizienter: Nach einer Flanke köpfte Linus Hennecke zum 3:2 ein – und dieses Mal blieb eine Schöninger Antwort aus. In der Schlussphase erhöhten die Hausherren auf 4:2, die Partie war damit entschieden.

Mit der Leistung seiner Mannschaft war Trainer Christopher Peine im Großen und Ganzen zufrieden, „aber wir verbrennen einfach zu viele Chancen“, ärgerte er sich. „Wir werden aber am Ball bleiben, der Knoten wird irgendwann platzen. Nächste Woche nehmen wir gegen den FC Wenden einen neuen Anlauf.“

Tore: 1:0 Syfus (9.), 1:1 Quast (40.), 2:1 Syfus (43.), 2:2 Münch (45.), 3:2 Hennecke (49.), 4:2 Struck (83.).

wit/lüp

