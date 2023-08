Und wieder ist Schöningens „Maxi“ Kohl zur Stelle ...

Schöningen. Wie eine Woche zuvor trifft der Mittelfeldspieler in der Nachspielzeit zum 1:1. So fährt die FSV einen verdienten Punkt gegen Heeslingen ein.

Lange sah es so aus, als müsste sich Schöningen dem Heeslinger SC geschlagen geben. Doch dann traf – wie schon eine Woche zuvor gegen Lupo Martini – Maximilian Kohl (Foto rechts, Vierter von rechts) in der Nachspielzeit zum 1:1, was selbst Trainer Bastian Breves (links) zu einem Jubelsprint verleitete.

Die Schlussszene ähnelte der aus der Vorwoche, das Ergebnis war das gleiche und der gefeierte Held hieß erneut Maximilian Kohl – das 1:1 (0:1)-Unentschieden der FSV Schöningen gegen den Heeslinger SC in der Fußball-Oberliga hatte jedoch eine ganz andere Vorgeschichte als das Remis gegen Lupo Martini eine Woche zuvor.

Gegen die Wolfsburger hatte Kohl den Schöningern in der 5. Minute der Nachspielzeit nach einem Einwurf und einer Hereingabe per Kopfballtreffer einen glücklichen Punkt beschert. Gegen Heeslingen war er am Samstag in der 7. Minute der Nachspielzeit nach einem Einwurf und einer Kopfballverlängerung mit dem Fuß zur Stelle. Dieses Mal bedeutete sein Treffer zum 1:1 aber den mehr als verdienten Lohn für einen guten Auftritt seiner FSV.

Nur 156 Zuschauer waren bei hochsommerlichen Temperaturen ins Elmstadion gekommen – in der Hoffnung, den ersten Saisonsieg der Schöninger im dritten Punktspiel zu sehen. „Wenn unsere Einsatzbereitschaft und Effektivität stimmen, dann holen wir auch die ersten drei Punkte“, hatte FSV-Coach Bastian Breves vor dem Anpfiff gefordert.

Schöningen startet gut, Heeslingen schlägt zu

Und seine Elf startete verheißungsvoll: In Minute 3 vereitelte nur der Pfosten den Führungstreffer durch Christian Beck. Die Hausherren zeigten sich in Spiellaune und bestimmten das Geschehen, während Heeslingen auf Konter lauerte. Damit hatten die Gäste aber Erfolg: Darvin Stüve schob aus kurzer Distanz zur Heeslinger Führung ein (11.) – „ärgerlich, weil klar abseits“, kommentierte Breves das Gegentor.

Nach einer guten halben Stunde hatte Beck die große Chance auf den Ausgleich, er scheiterte aber mit einem an ihm verursachten Foulelfmeter an SC-Keeper Jeroen Gies. So ging die FSV trotz deutlicher Überlegenheit mit einem Rückstand in die Kabine.

Auch in Überzahl bleibt der FSV der Ausgleich zunächst verwehrt

Breves brachte zur zweiten Halbzeit Petrus Amin für Johannes Lutz. Amin bildete nun mit Beck die Doppelspitze, Cenay Üzümcü übernahm die Lutz-Position im Mittelfeld. Die FSV kämpfte weiter, erzeugte zunächst aber zu wenig echte Torgefahr. Ein wenig schien die spielerische Leichtigkeit aus der Vorsaison verloren gegangen zu sein. Auch nachdem Heeslingens Jarno Böntgen mit Gelb-Rot vom Platz musste (56.), wollte der Ausgleich nicht gelingen: Kohl scheiterte aus 20 Metern (70.), Beck verfehlte per Kopfball (73.) und Sekunden später per strammem Schuss sein Ziel und Amin traf die Kugel nicht voll (85.).

Dann gab es aber doch noch die späte Belohnung – bei der eben wieder „Maxi“ Kohl zur Stelle war. So gab es Jubel in Rot, selbst Trainer Breves stürmte aus Freude aufs Feld, während der Abpfiff ertönte und die Heeslinger zu Boden sanken. „Der Punkt ist zwar glücklich, aber nur deshalb, weil der Ausgleich erst in der Nachspielzeit fiel. Ansonsten waren wir nämlich die klar bessere Mannschaft mit den besseren Chancen“, betonte Breves.

FSV: Edelmann – Behling (61. Schwerdtfeger), Reiche, Niemann – Bremer, Ademeit, Lutz (46. Amin), Kohl, Kühle (61. Winter) – Beck, Üzümcü (75. Elsner).

Tore: 0:1 Stüve (11.), 1:1 Kohl (90.+7). Gelb-Rot: Böntgen (56./Heeslingen). Besonderes Vorkommnis: SC-Keeper Gies pariert Strafstoß von Beck.

