Frellstedts Nachwuchs freut sich auf die „Bonussaison“

Frellstedt. Die B-Junioren der JSG spielen nach ihrem Aufstieg künftig in der Bezirksliga. Schon jetzt ist aber klar, dass es ein einjähriges Abenteuer wird.

Die B-Junioren der JSG Frellstedt/Wolsdorf stehen vor einer „Bonussaison“, wie ihr Coach Ole Paeschke sie nennt. Nach der Kreisliga-Meisterschaft in der Vorsaison greifen die Nachwuchsfußballer nun in der Bezirksliga an.

Die neue Spielklasse ist eine große Unbekannte für die Frellstedter, „aber die Jungs freuen sich schon drauf“, erklärt ihr Trainer. „Es ist wirklich schwer, die gegnerischen Mannschaften einzuschätzen. Aber ich bin mir sicher, dass das spielerische Niveau ein ganz anderes sein wird. Aber auch wir sind spielerisch schon ganz gut.“

Paeschke spricht von einer „Bonussaison“, weil seine Schützlinge im nächsten Jahr wieder in der Kreisliga antreten müssen. „Wir haben keine eigene A-Jugend, deshalb werden wir nicht im Bezirk spielen können. Die Jungs sollen deshalb jetzt die Gelegenheit nutzen, um Erfahrungen zu sammeln und Spaß zu haben in der Bezirksliga.“

Am Kader hat sich bei der JSG indes nicht viel getan, ein Spieler hat den Verein verlassen, dafür kam ein neuer hinzu. „Letzte Saison hatten wir viele C-Junioren dabei. Dadurch brauchen sie jetzt keine lange Eingewöhnungszeit in dieser Altersklasse. Das ist natürlich gut für uns", erläutert Paeschke und führt aus: „Wir haben uns kein großes Ziel gesteckt für die Saison. Es wäre aber schön, wenn wir den Klassenerhalt schaffen und auf einem Mittelfeldplatz landen könnten.“

Am 2. September starten die Frellstedter in die Saison, es geht zu Hause gegen die JSG Gifhorn Nord. „Bis dahin müssen wir körperlich und vor allem konditionell noch nachlegen“, fordert Paeschke. „Aufgrund der Ferienzeit haben oft einige Spieler gefehlt. Jetzt sind aber zum Glück wieder alle da.“

wit

