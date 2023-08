SuS Wahrstedt eröffnet sein Sportwochenende

Am Donnerstag trifft der FC Nordkreis (links Glen Krohl) in Wahrstedt beim Nord-Cup unter anderem auf den STV Holzland (in Blau), am Sonntag im A-Pokal auf Essenrode.

Der Spiel- und Sportverein (SuS) Wahrstedt läutet sein Sportwochenende 2023 ein – genauer gesagt: sein verlängertes Wochenende, denn los geht es bereits am Donnerstagabend mit dem dritten Spieltag der Gruppe 2 im Rahmen des „Nord-Cups“.

Bei diesem spielen jeweils drei Mannschaften in zwei Gruppen ihre Sieger aus. In der Gruppe 1 sind dies der Meinkoter SV, STV Holzland II sowie FC Nordkreis II, in Gruppe 2 der FC Nordkreis I, STV Holzland I und der 1. FC Oebisfelde. Der Nord-Cup erstreckt sich über mehrere Wochen – mit drei Spieltagen im Blitzturnierformat (1 x 45 Minuten) je Gruppe. Am Donnerstag steigt ab 18.30 Uhr der Abschluss der Gruppe 2 in Wahrstedt. Der finale Spieltag in der Gruppe 1 folgt am nächsten Donnerstag in Klein Sisbeck.

Beim SuS Wahrstedt schließen sich noch drei weitere Fußballtage an. An diesem Freitag bestreiten ab 18 Uhr die Ü40-Altsenioren des FC Nordkreis ihr erstes Punktspiel in der Kreisliga Wolfsburg – Gegner: der VfL Wolfsburg. Am Samstag steht der Nachwuchs im Mittelpunkt: Von 11 Uhr an treffen die

C-Junioren der JSG Nordkreis in einem Testspiel auf die JSG Ohre/Spetze, ab 13 Uhr folgt die Partie der B-Junioren der JSG Nordkreis gegen den SV Brackstedt II. Ab 18.30 Uhr bittet der SuS dann zu einem rustikalen Abendbrot mit musikalischer Unterhaltung, ehe am Sonntag (15 Uhr) mit dem

A-Kreispokalspiel der zweiten Runde zwischen den Kreisligisten FC Nordkreis und TuS Essenrode die Wahrstedter Sporttage abgerundet werden.

jse

