Chancenwucher sorgt für unnötige Schöninger Niederlage

Im Vergleich zur 1:7-Klatsche gegen Groß Lafferde in der Vorwoche zeigten sich die Bezirksliga-Fußballer der FSV Schöningen II deutlich verbessert. Doch unnötige Ballverluste und eine mangelhafte Chancenverwertung sorgten dafür, dass sie auch gegen den TSV Schwicheldt ohne etwas Zählbares blieben. Im Aufsteigerduell musste sich Schöningen II mit 2:4 (1:2) geschlagen geben.

Nicht einmal zehn Minuten waren gespielt, da lag der Ball bereits im FSV-Tornetz – Leon Schrader war der Schöninger Abwehr entwischt und hatte die Gäste in Front gebracht. In der Folge entwickelte sich eine Partie mit leichten Vorteilen für die Hausherren, in deren Spiel sich aber auch immer wieder Ungenauigkeiten einschlichen, wodurch die Gäste schnell umschalten und in die Tiefe stoßen konnten.

Nachdem Olaf Glatz (18. Minute), Christopher Münch (27.) und Lennard Pape (31.) noch Chancen ausgelassen hatten, sorgte Münch in Minute 37 mit einem abgefälschten Schuss für das verdiente 1:1. „Da hatte ich das Gefühl, dass wir richtig im Spiel angekommen sind. Dann hat uns aber ein blöder Ballverlust vorne wieder zurückgeworfen. Man muss aber anerkennen, dass es Schwicheldt im Umschaltspiel auch stark gemacht hat“, sagte FSV-Coach Christopher Peine.

Ein Chancenfestival der FSV bleibt ohne Treffer, dann erhöht Schwicheldt

Nach dem Seitenwechsel drängte sein Team auf den erneuten Ausgleich. Münch (48., 50.) und Martin Sening (49.) ließen gute Möglichkeiten aus, auf der Gegenseite verpasste es Schrader, den Ball aus kürzester Distanz im Tor unterzubringen. In Minute 55 setzte Olaf Glatz zudem einen Kopfball nach einer Ecke an die Latte. Die fehlende Effizienz der Schöninger wurde dann bestraft. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld schaltete Schwicheldt erneut schnell um, nach einem Steckpass tauchte Louis Otto frei vor Schöningens Keeper Philipp Nabel auf und traf zum 3:1 für die Gäste.

Entschieden war die Partie jedoch noch nicht, die FSV suchte weiter den Weg nach vorne. Martin Sening markierte den Anschlusstreffer (86.). Doch die Freude währte nicht lange, denn Onur Bacaksiz stellte nur zwei Minuten später den alten Abstand wieder her und sorgte für die Entscheidung. „Einerseits ist es gut, dass wir ein anderes Gesicht gezeigt haben als letzte Woche. Andererseits ist es ärgerlich, weil aufgrund der Chancen in der zweiten Hälfte mindestens ein Unentschieden verdient gewesen wäre“, fasste Peine zusammen.

Tore: 0:1 Schrader (9.), 1:1 Münch (37.), 1:2 Schrader (39.), 1:3 Otto (61.), 2:3 Sening (86.), 2:4 Bacaksiz (88.).

