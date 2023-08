Finalort ist für Nordkreis ein zusätzlicher Anreiz

Für den FC Nordkreis (re. Lukas Lindemann) beginnt die Pokalreise mit dem Vereinsduell in Grafhorst – enden soll sie nach Möglichkeit erst im Juni kommenden Jahres in Wahrstedt.

Nun fällt auch für die Fußballer aus der Helmstedter Kreisliga und der 1. Kreisklasse der Startschuss zur neuen Saison. Am Samstag und Sonntag steigen die Erstrundenpartien im A-Kreispokal und damit die ersten Pflichtspiele. Als Titelverteidiger geht dieses Mal der Helmstedter SV in den Wettbewerb, dessen neuer Sieger am 15. Juni in Wahrstedt gekrönt wird – was für den FC Nordkreis einen zusätzlichen Anreiz darstellt.

FC Nordkreis II – FC Nordkreis I (So., 15 Uhr, in Grafhorst). „Das ist schon speziell: Wir waren zusammen auf Mannschaftsfahrt, haben die gesamte Vorbereitung zusammen absolviert – und jetzt müssen wir im ersten Pflichtspiel direkt gegeneinander ran.“ Jan Wenzel, Trainer der „Ersten“ des FCN, hat die Auslosung, die das vereinsinterne Pokalduell hervorbrachte, mit einem Schmunzeln aufgenommen. Für ihn geht es nicht nur gegen die eigene „Zweite“, sondern auch gegen seine alten Schützlinge. Erst zu Beginn der vergangenen Saison war er als Nachfolger von Claudio Filice vom Kreisklasse- zum Kreisliga-Team des FCN aufgerückt.

„Es wird ganz sicher kein unfaires Spiel werden. Dafür hat die vergangene Saison, in der wir uns personell austauschen mussten, beide Mannschaften auch zu dicht zusammengeschweißt“, sagt Wenzel. Ehrgeiz erwartet er dennoch von allen Beteiligten. „Nachdem wir in den vergangenen Jahren immer recht früh gescheitert sind, nehmen wir den Pokal dieses Mal schon sehr ernst. Wenn du weißt, dass das Finale in Wahrstedt steigt, willst du natürlich alles daran setzen, als Mannschaft das Finale auf eigenem Platz zu erreichen“, unterstreicht der Coach die Ambitionen.

SV Lauingen Bornum II – Helmstedter SV (So., 15 Uhr, in Bornum). Das erste Pflichtspiel als Kreisligist dürfte für Aufsteiger Lauingen Bornum gleich eine Art Feuertaufe werden. Mit dem HSV ist der Titelverteidiger und einer der Topfavoriten in der neuen Saison zu Gast. Der neue „LaBo“-Coach Marcel Flattinger weiß um die Schwere der Aufgabe und kündigt daher an: „Unser Fokus wird schon darauf liegen, defensiv stabil zu stehen und so lange wie möglich die Null zu halten.“

Nach einer, so Flattinger, „sehr durchwachsenen“ Vorbereitung sei er nun gespannt, wie sich sein personell kaum verändertes Team nun präsentiert. Er habe im Sommer den Fußball beim Aufsteiger nicht revolutioniert, sondern da weitergemacht, wo Ted Zimmerbeutel aufgehört hatte. „Wir haben lediglich an der Kondition gearbeitet und beim Spielerischen etwas Feintuning vorgenommen“, stellt Flattinger klar.

MTV Frellstedt – TSV Germania Helmstedt (So., 15 Uhr). Seine Pflichtspiel-Premiere auf der Trainerbank feiert auch Stefan Köhn in Frellstedt. Der Nachfolger des langjährigen Coaches Tobias Korona konnte auf eine intakte Mannschaft zurückgreifen und mit dieser in der Vorbereitung viele positive Ergebnisse verbuchen. Gleich im ersten Formtest gab es beispielsweise einen 1:0-Erfolg über den Bezirksligisten SV Reislingen-Neuhaus.

Nun legt der MTV direkt mit dem nominellen Topspiel der ersten Pokalrunde los – als Kreisliga-Fünfter der Vorsaison erwarten die Frellstedter mit dem TSV Germania den Vierten. Zwei Wochen vor dem Ligastart dürfte es für beide eine gute Standortbestimmung werden.

Die Runden 1 und 2 in der Übersicht

1. Runde

Samstag, 12. August

TSV Barmke (KK) – TSV Danndorf II (KK) 14.00 Uhr

MTV Sunstedt (KK) – FC Heeseberg II (KK) 16.00 Uhr

TuS Essenrode (KL) – TuS Beienrode (KK) 17.00 Uhr

Sonntag, 13. August

Meinkoter SV (KK) – TSV Danndorf (KL) 13.00 Uhr

STV Holzland (KK) – FC Türk Gücü Helmstedt II (KL) 15.00 Uhr

FC Nordkreis II (KK) – FC Nordkreis I (KL)15.00 Uhr

SG Offleben/Büddenstedt (KK) – SpVg Süpplingen (KK)15.00 Uhr

MTV Frellstedt (KL) – TSV Germania Helmstedt (KL)15.00 Uhr

SG Sundern (KL) – SG Rottorf/Viktoria Königslutter (KL)15.00 Uhr

TSV Grasleben (KK) – FC Vatan Spor Königslutter (KL)15.00 Uhr

FSV Schöningen III (KK) – TB Wendhausen (KL)15.00 Uhr

SV Lauingen Bornum II (KL) – Helmstedter SV (KL)15.00 Uhr

Achtelfinale (19./20. August 2023)

Sieger Grasleben/FC Vatan Spor – Sieger Sundern/Rottorf/Viktoria

Sieger Meinkot/Danndorf I – SG Esbeck/TVB Schöningen (KL)

FC Schunter II (KK) – Sieger Lauingen Bornum II/Helmstedter SV

Sieger Frellstedt/TSV Germania HE – FC Schunter I (KL)

Sieger Essenrode/Beienrode – Sieger Nordkreis II/Nordkreis I

SG Lapautal (KK) – Sieger Offleben/Süpplingen

Sieger Sunstedt/Heeseberg II – Sieger Schöningen III/Wendhausen

Sieger Holzland/Türk Gücü II – Sieger Barmke/Danndorf II

