Spätes Konter-Gegentor kostet FSV einen verdienten Punkt

Déjà-vu für die Fußballer der FSV Schöningen: 2022 waren sie mit einem überzeugenden Sieg im Niedersachsenpokal in die Pflichtspielserie gestartet und kassierten eine Woche später eine Niederlage zum Auftakt ihrer Premierensaison im niedersächsischen Fußball-Oberhaus. Dies wiederholte sich nun in ihrem zweiten Jahr als Oberligist. Nach dem überzeugenden 4:0-Pokalerfolg bei Arminia Hannover acht Tage zuvor, musste die Mannschaft von Trainer Bastian Breves am Samstag beim Oberliga-Auftakt eine 2:3 (1:1)-Heimniederlage gegen den BSV Schwarz-Weiß Rehden hinnehmen.

„Nötige Spielglück“ hat gefehlt

Vor 313 Zuschauern, so die offizielle Zahl, im Elmstadion hatte es bis kurz vor dem Abpfiff noch nach einer Punkteteilung ausgesehen. Das hätte dem Wunsch von FSV-Coach Breves entsprochen, der vor dem Anpfiff erklärt hatte: „Mit einem Unentschieden wäre ich heute zufrieden.“ Immerhin handelte es sich beim Gegner um einen langjährigen Regionalligisten, der erst in diesem Sommer den Weg in die Oberliga hatte antreten müssen. Vielleicht war es eben auch diese Erfahrung, die den Rehdenern zum „Lucky Punch“ verhalf. In der 90. Minute markierten die Gäste nach einem blitzsauberen Konter den 3:2-Siegtreffer.

„Wir hatte in der vergangenen Saison oft das nötige Spielglück, um einen Rückstand noch einmal zu drehen. Das hatten wir heute mal nicht. Aber das wird sich über die gesamte Saison wieder ausgleichen“, erklärte Schöningens Trainer anschließend.

Kohl bringt FSV per Freistoß in Führung

Die Partie begann etwas zäh, beide Teams waren zunächst auf Sicherheit bedacht. Bloß nicht in Rückstand geraten, war offensichtlich das Motto. So ergab sich der erste Abschluss auch nicht aus dem Spielfluss heraus. Nach Foul an Schöningens Maximilian Kohl legte sich dieser die Kugel für den Freistoß selbst zurecht und zirkelte sie aus rund 20 Metern an der Mauer vorbei ins Tor (13.). Die Gäste verschärften nun das Tempo und kamen immer wieder über ihre schnellen Außen zu torgefährlichen Situationen. In Minute 38 nutzte dann Tony Lesueur eine Unsicherheit in der FSV-Abwehr zum Ausgleich – zugleich der Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel stellte Breves von einer Dreier- auf eine Viererkette in der Abwehr um und brachte im Sturm für den jungen Cenay Üzümcü den erfahrenen Petrus Amin. Die Maßnahmen griffen, die FSV erspielte sich in der Folge gute Chancen. Doch weder der ebenfalls eingewechselte Niklas Kühle noch Kohl hatten Schussglück. Dafür aber die Gäste: Nach einem Konter schoss Victor Appiah Rehden in Führung (73.). Kaum drei Minuten später gelang Daniel Reiche aber per Kopfball der Ausgleich.

„Das Spiel hatte keinen Sieger verdient“

Keine der beiden Mannschaften wollte sich mit nur einem Punkt zufriedengeben – sie griffen weiter an. Nachdem Christian Beck mit seinem Kopfball das Ziel nur knapp verfehlt hatte, schloss auf der Gegenseite Lesueur den Rehdener Konter erfolgreich ab.

„Die Art und Weise, wie wir gegen eine Spitzenmannschaft aufgetreten sind, war gut. Es war ein gutes Oberligaspiel mit dem glücklicheren Ende für Rehden, denn meiner Meinung nach hatte das Spiel keinen Sieger verdient“, befand Schöningens Trainer Bastian Breves.

FSV: Riedel – Ademeit, Reiche, Werner (66. Winter) – Bremer, Lutz (65. Kühle), Hoffie, Kohl, Behling – Üzümcü (46. Amin), Beck.

Tore: 1:0 Kohl (18.) 1:1 Lesueur (31.), 1:2 Appiah (73.), 2:2 Reiche (76.), 2:3 Lesueur (90.).

