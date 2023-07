Knallerduell zum Saisonstart: TSV Germania fordert Danndorf

Es dauert zwar noch etwas – genauer gesagt knapp vier Wochen –, bis auch auf Kreisebene der Fußball wieder im Punktspielbetrieb rollt. Der NFV-Kreis Helmstedt hat aber schon die Spielpläne für die bevorstehende Saison festgelegt. In der Kreisliga kommt es bereits an den ersten Spieltagen zu einigen potenziellen Spitzenduellen.

Eröffnet wird die Saison am Samstag, 26. August, um 16 Uhr mit dem ersten Spiel der neuen SG Esbeck/TVB Schöningen gegen die SG Sundern. Eine Stunde später trifft der Helmstedter SV auf den TuS Essenrode. Am Tag darauf steht im Maschstadion ein erstes nominelles Topspiel auf dem Programm: Der TSV Germania Helmstedt, Vierter der Vorsaison, empfängt ab 15 Uhr den Vizemeister TSV Danndorf. „Danndorf war in der vergangenen Saison richtig gut, ich erwarte den TSV wieder ähnlich stark“, lobt Germanen-Trainer Nils Schräder die Gäste. „Ich finde es gut, dass wir direkt zum Saisonstart auf so einen guten Gegner treffen. Das wird ein ordentlicher Gradmesser.“

Auch der Bezirksliga-Absteiger FC Schunter hat ein knackiges Auftaktprogramm vor der Brust. Erst ist der FC Vatan Spor Königslutter zu Gast in Lehre, am zweiten Spieltag muss Schunter beim Helmstedter SV ran. „Unser Ziel ist es natürlich, so gut wie möglich aus den Startlöchern zu kommen und den anderen Teams somit zu zeigen, wie unsere Marschrichtung aussieht“, sagt FC-Coach Julien Wossmann. Ihm sei bewusst, dass seine Mannen in den meisten Spielen als Favorit antreten werden. „Deshalb wird es wichtig sein, dass wir in jeder Partie auch mit dem Kopf voll da sind und keinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen.“

Die ersten Kreisliga-Spieltage im Überblick

1. Spieltag (26./27. August)

SG Esbeck/TVB Schöningen – SG Sundern Sa., 16.00 Uhr

Helmstedter SV – TuS Essenrode Sa., 17.00 Uhr

SV Lauingen Bornum II – TB Wendhausen So., 12.00 Uhr

FC Schunter – FC Vatan Spor Königslutter So., 15.00 Uhr

FC Nordkreis – MTV Frellstedt So., 15.00 Uhr

TSV Germania Helmstedt – TSV Danndorf So., 15.00 Uhr

SG Rottorf/Viktoria Königslutter – FC Türk Gücü HE II So., 15.00 Uhr

2. Spieltag (3. September)

FC Türk Gücü Helmstedt II – SG Esbeck/TVB Schöningen So., 13.00 Uhr

TSV Danndorf – SG Rottorf/Viktoria Königslutter So., 15.00 Uhr

TB Wendhausen – TSV Germania Helmstedt So., 15.00 Uhr

MTV Frellstedt – SV Lauingen Bornum II So., 15.00 Uhr

Helmstedter SV – FC Schunter So., 15.00 Uhr

SG Sundern – TuS Essenrode So., 15.00 Uhr

FC Vatan Spor Königslutter – FC Nordkreis Fr., 8. Sept., 18.30 Uhr

3. Spieltag (10. September)

SV Lauingen Bornum II – FC Vatan Spor Königslutter So., 12.00 Uhr

FC Türk Gücü Helmstedt II – TSV Danndorf So., 13.00 Uhr

TuS Essenrode – SG Essenrode/TVB Schöningen So., 15.00 Uhr

FC Schunter – SG Sundern So., 15.00 Uhr

TSV Germania Helmstedt – MTV Frellstedt So., 15.00 Uhr

SG Rottorf/Viktoria Königslutter – TB Wendhausen So., 15.00 Uhr

FC Nordkreis – Helmstedter SV Fr., 15. Sept., 18.30 Uhr

