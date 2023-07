Helmstedter SV hält fast 70 Minuten mit Fallersleben mit

Helmstedt. Erst, als beim Kreisligisten die Kräfte nachlassen, treibt der deutlich favorisiert VfB das Ergebnis noch in die Höhe und siegt am Ende mit 6:0.

Der Einsatz stimmte: Lange Zeit gestalteten Ala Amar (vorne in Schwarz) und die Helmstedter das Duell mit Fallersleben (in Weiß) nahezu ausgeglichen. Erst zum Ende hin wurde die Niederlage noch deutlich.

Der Helmstedter SV hat sich teuer verkauft! Gegen den VfB Fallersleben musste der Kreisligist in der ersten Runde des Fußball-Bezirkspokals zwar eine 0:6 (0:1)-Niederlage hinnehmen, bot dem Bezirksliga-Spitzenteam aber über weite Strecken Paroli. „0:6 liest sich natürlich blöd, ein 1:4 wäre am Ende in Ordnung gewesen“, bilanzierte HSV-Coach Marco Behse.

Beide Teams hatten einen intensiven und auch etwas hektischen Auftakt hingelegt. Die Hausherren agierten giftig und zeigten, auch fußballerisch mit dem VfB mithalten zu wollen. Die Behse-Elf operierte eben nicht nur mit langen Bällen, sondern versuchte, Situationen mit Kurzpassspiel zu lösen. Den Helmstedtern gehörten auch die ersten Torannäherungen, doch dann zeigte sich Fallersleben eiskalt. Nach einem HSV-Einwurf eroberte der Gast den Ball, zwei Pässe später kam Dennis Bauer im HSV-Strafraum aus halbrechter Position zum Abschluss und markierte das 1:0 für den Favoriten (18. Minute).

Erst verpasst Fallersleben das 2:0, dann der HSV den Ausgleich

Etwa 120 Sekunden später ließ Moritz Herden eine gute Möglichkeit auf den Doppelschlag aus, als er eine Flanke Dennis Bauers per Direktabnahme über das Tor setzte. Und in Minute 24 zielte Herden erneut zu hoch, diesmal per Kopf.

Und auf der Gegenseite? Der VfB ließ die Gastgeber kommen und erschwerte es ihnen so, eine ihrer großen Stärken auszuspielen: das Spiel in die Tiefe. So musste eine Standardsituation her, um erstmals richtig gefährlich zu werden. Der VfB schlief bei einer Freistoßflanke, Alexander Hain kam am zweiten Pfosten aus kurzer Distanz zum Abschluss. Der ließ allerdings erahnen, warum der Routinier als Verteidiger aufläuft (27.).

Außenseiter Helmstedt bleibt bis zum 0:3 drin im Spiel

Fallerslebens Stürmhüne Herden machte es kurz nach der Pause besser. Er blieb nach feinem Pass von Norman Poguntke vor HSV-Keeper Lars Reschke cool und traf zum 2:0 (53.). Dann wurde es richtig bitter für den weiterhin gut aufspielenden Helmstedter Kreispokalsieger: Chris Schittkos Schuss nach einer Hereingabe von Christoph Osteroth traf nur den Außenpfosten (65.), drei Minuten später sorgte Marlon Colombo für das 3:0 – Entscheidung statt Anschlusstreffer.

Mit dem 4:0 durch Dennis Bauer (76.) war der Deckel endgültig drauf. Als bei den Hausherren die Kräfte spürbar nachließen, sorgten Hagen Jawurek (83.) und Fabian Bauer (88.) noch für den Endstand. Behse betonte aber: „Wir haben eine tolle erste Halbzeit gespielt. Mir hat gefallen, dass wir eine positive Stimmung und eine Griffigkeit an den Tag gelegt haben.“

Tore: 0:1 D. Bauer (18.), 0:2 Herden (53.), 0:3 Colombo (68.), 0:4 D. Bauer (76.), 0:5 Jawurek (83.), 0:6 F. Bauer (88.).

jse

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de