Jetzt ist er Geschichte, der „Super-Cup“ 2023 des NFV-Kreises Helmstedt. Ein Fußball-Vorbereitungsturnier, das Pflicht und auch oder gerade deshalb bei den Vereinen nicht sonderlich beliebt ist. Das zeigte sich 2022, das zeigte sich in diesem Jahr. Beide Male äußerten Vereine ihren Unmut, beide Male kam es zu Terminproblemen, beide Male musste der Spielplan überarbeitet werden. Das war und ist nicht schön für den NFV-Kreis, der kritisierte, dass ihn kaum ein Verein frühzeitig über mögliche Terminprobleme informiert habe. Letztlich müssen sich beide Seiten mit dem „Warum“ beschäftigen, um künftig eine zufriedenstellende Lösung zu finden.

Eine Erkenntnis ist die: Attraktivität lässt sich nicht erzwingen. Was man als „super“ verkauft, müssen andere nicht auch „super“ finden. Ich kann mir das vermeintlich hipste Designer-Outfit überstreifen. Wenn sich das aber als billige Kopie herausstellt, von der das Designer-Logo abblättert, wird sich das auf die Bewertung durch andere negativ auswirken. Der Super-Cup kann mit den nominell besten Fußballteams des Kreises locken – von der ersten Mannschaft der FSV Schöningen abgesehen, die als Oberligist überqualifiziert wäre. Tritt das Gros der Mannschaften dann jedoch nicht mal annähernd in Bestbesetzung an, ist das nicht mehr so sexy.

Teils wenig Stammpersonal in der Startelf zu sehen

In diesem Jahr hatten nur der FC Heeseberg und FC Schunter den Großteil ihres A-Kaders dabei. Der Helmstedter SV spielte mit einem Mix aus „Erster“ und „Zweiter“, beim FC Türk Gücü war kaum ein halbes Dutzend Stammkräfte dabei, bei Lauingen Bornum fehlten 15 Spieler und die FSV Schöningen II entpuppte sich bis auf wenige Ausnahmen als FSV III.

Eines der Probleme der Vereine mit dem Turnier ist der Termin. Wer das Finale erreicht, muss an drei Tagen ran, zwei davon wochentags. Damit gehen potenziell unmittelbar vor dem Pflichtspielstart zwei wertvolle Trainingseinheiten flöten – bei einer so kurzen Sommervorbereitung, wie es sie 2022 und in diesem Jahr gab, ein Pro­blem für die Trainer, von denen sich einige in dieser Phase ihre Testspielgegner zudem gerne selber aussuchen würden.

Anhängerschaft blieb überschaubar

Hinzu kommt der Austragungsort. Der Gedanke des NFV-Kreises, kleinen Vereinen zusätzliche Einnahmen in die zumeist klammen Kassen zu spülen, ist löblich. Aber: Der HSV und Türk Gücü hatten dieses Mal mit jeweils rund 25 Minuten noch die kürzeste Anreise. Schöningen und Heeseberg kamen auf über 40 Minuten pro Strecke. Daher folgten den Teams auch nur wenige Anhänger nach Bahrdorf. Und die Lust der Ortsansässigen, mal höherklassige Teams als die SG Lapautal oder die benachbarten Kreisligisten spielen zu sehen, hielt sich ebenfalls in Grenzen. Es fehlt eben der Bezug zu den Teilnehmern.

Aber: Nicht jede Kritik, die von Vereinsseite geäußert wurde, lässt sich für uns als objektive Berichterstatter nachvollziehen. Etwa die, dass der Termin zu spät bekanntegegeben worden sei. Der NFV-Kreis versicherte, die Ausschreibung bereits im März an die Teilnehmer geschickt zu haben. Hand aufs Herz: Es wäre nicht das erste Mal, dass eine Ausschreibung innerhalb eines Vereins nicht an die richtige Stelle weitergeleitet oder schlichtweg nicht genau gelesen wurde.

Neuer Termin? Anderer Modus? Frühe Kommunikation von beiden Seiten ist gefragt

Abschließend daher noch mal konstruktiv: Anstatt mit dem Finger aufeinander zu zeigen, sollten beide Seiten mit Blick auf die nächste Auflage noch früher, klarer und offener kommunizieren. Wäre ein anderer Termin möglich, der den Vereinen besser passt? Käme ein anderer Modus, etwa ein Zwei-Tages-Turnier, besser an? Und wäre ein zentralerer Veranstaltungsort nicht besser? Attraktivität lässt sich nicht erzwingen, sie ließe sich aber mit guter Zusammenarbeit sicher Stück für Stück etwas steigern.

