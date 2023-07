Wer holt sich beim Super-Cup den ersten Titel der Saison?

Eines ist schon vor dem Finale klar: Es wird einen neuen Sieger des Super-Cups des NFV-Kreises Helmstedt geben. Am Dienstagabend stehen sich ab 18.30 Uhr in Bahrdorf der favorisierte Bezirksligist FC Heeseberg, der am Sonntag Titelverteidiger FC Türk Gücü Helmstedt mit 4:1 bezwang, und Kreisligist FC Schunter gegenüber.

Die Mannschaft von Trainer Julien Wossmann setzte sich im Halbfinale mit 2:1 gegen den Helmstedter SV durch. Da er aber das vorangegangene Halbfinale zum Teil verfolgt hatte, weiß Schunters Trainer: „Gegen Heeseberg wird es eine verdammt schwere Nummer für uns, obwohl wir wohl alle Mann an Bord haben werden.“ Das kennt der FCS indes schon aus dem Vorjahr. Damals musste sich die Mannschaft im Super-Cup-Finale in Klein Sisbeck dem spielstarken FC Türk Gücü deutlich mit 3:7 geschlagen geben.

Nun trifft die Wossmann-Elf erneut auf einen Bezirksligisten, der ambitioniert in die Punktspielrunde geht – auch aufgrund seiner Neuzugänge. Im Halbfinale hatten insbesondere Felix Maushake und Jens-Olaf Rick, die von der FSV Schöningen zum FC Heeseberg gewechselt waren, für reichlich Unruhe in Türk Gücüs Defensive gesorgt. Trainer Michael Veith lobte aber auch die Spieler aus der zweiten Mannschaft, „die sich nahtlos eingefügt und dazu beigetragen haben, einigen unserer Stammkräfte noch mal eine Verschnaufpause zu verschaffen. Jetzt gilt: Wenn du schon im Finale stehst und zum dritten Mal binnen einer Woche den weiten Weg nach Bahrdorf machst, dann willst du das Ding auch gewinnen“, macht der FCH-Coach klar.

jse

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de