Heeseberg schaltet Türk Gücü aus

Der Titelverteidiger ist raus! Im ersten Halbfinale des vom NFV-Kreis Helmstedt ausgerichteten Super-Cups in Bahrdorf musste sich der ersatzgeschwächte Fußball-Landesligist FC Türk Gücü Helmstedt dem FC Heeseberg mit 1:4 (1:1) geschlagen geben. Am Dienstag treffen die Heeseberger im Endspiel auf den FC Schunter, der sich im zweiten Halbfinale gegen den Helmstedter SV mit 2:1 (1:0) durchsetzen konnte.

FC Türk Gücü Helmstedt – FC Heeseberg 1:4 (1:1). Tore: 0:1 Rick (6.), 1:1 Ghorbani (37.), 1:2 Maushake (50.), 1:3 Wikert (73.), 1:4 Schrader (90.).

Von Beginn an waren die Heeseberger die spielbestimmende Mannschaft – und sie belohnten sich bereits früh. Nach einer Ecke von Felix Maushake musste der sträflich alleingelassene Jens-Olaf Rick den Ball am zweiten Pfosten nur noch über die Linie drücken – das 1:0 (6. Minute). Mitte des ersten Durchgangs hatte Maushake die doppelte Chance, auf 2:0 zu stellen, doch er scheiterte jeweils im Eins-gegen-eins an Türk Gücüs Keeper Kevin Popko. Vom Landesligisten kam lange Zeit offensiv zu wenig, gefährlich wurde es erst in Minute 37: Nach einem Steckball tauchte Alireza Ghorbani frei vor dem Kasten der Heeseberger auf und erzielte abgeklärt den Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich an den Kräfteverhältnissen kaum etwas. Während die Helmstedter nur zwei klare Chancen hatten – Miquel Braun Roig verzog (48.) und Ghorbani scheiterte an Keeper Malte Waldau (59.) –, kam Heeseberg zu rund einem halben Dutzend guter Abschlüsse. Maushake (50.) mit einem Abstauber, Niklas Wikert per direktem Freistoß (73.) und Alexander Schrader (90.) sorgten für den verdienten Sieg des Bezirksligisten.

„Bei etwas besserer Chancenverwertung hätten wir den Sack schon früher zumachen können“, meinte Heesebergs Trainer Michael Veith nach dem Finaleinzug. „Es war, gerade gegen den Ball, eine gute Leistung meiner Mannschaft.“ Sein Gegenüber Fatih Özmezarci nahm seine Mannschaft zum Teil in Schutz: „Bei uns fehlen noch zahlreiche Stammkräfte. Meine Jungs gehen gerade auf dem Zahnfleisch.“ Er stellte aber auch klar: „Die, die zur Verfügung stehen, müssen sich in so einem Spiel beweisen.“ Und das, so der Türk-Gücü-Coach, habe dieses Mal nicht funktioniert.

Helmstedter SV – FC Schunter 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Rüscher (40.), 0:2 Busch (57.), 1:2 Ambronn (82.). Gelb-Rot: Speh (60., FC).

Im Duell der Kreisligisten hatten die Helmstedter zwar mehr Ballbesitz, „aber wir hatten richtig gute Umschaltmomente und sind so zu unseren Toren gekommen“, berichtete FC-Coach Julien Wossmann, der mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden war. „Wir hatten alle Mann dabei – und dann merkt man auch, dass wir eine gewisse Qualität haben. Es hat richtig Bock gemacht.“

Kurios: Die letzte halbe Stunde spielten beide Teams nur noch mit neun Feldspielern. Schunters Nick Speh sah binnen weniger Sekunden Gelb und anschließend Gelb-Rot. „Der Platzverweis war völliger quatsch. Das haben auch die Helmstedter gesagt, deswegen haben sie auch einen Spieler vom Feld genommen“, beschrieb Wossmann zur fairen Geste des HSV.

Dessen Trainer Marco Behse sah „ein insgesamt recht ausgeglichenes Spiel“, in dem sein Team nach dem Anschlusstreffer durch Max Ambronn, der von Christoph Oste­roth gut eingesetzt worden war, noch „ein paar Chancen auf den Ausgleich hatte“. Bei der größten davon schoss der blank stehende Osteroth jedoch etwas überhastet in die Arme von Schunters Torwart Jannis Zirn (89.).

Der Spielplan des Super-Cups

Gruppe 1 (Mi., 19. Juli)

SV Lauingen Bornum – FC Türk Gücü Helmstedt 3:4 n. E.

FC Schunter – SV Lauingen Bornum 3:2 n. E.

FC Türk Gücü Helmstedt – FC Schunter 3:0

1. FC Türk Gücü Helmstedt 2 7:3 6

2. FC Schunter 2 3:5 3

3. SV Lauingen Bornum 2 5:7 0

Gruppe 2 (Do., 20. Juli)

Helmstedter SV – FSV Schöningen II 5:0

FC Heeseberg – Helmstedter SV 1:3

FSV Schöningen II – FC Heeseberg 0:5

1. Helmstedter SV 2 8:1 6

2. FC Heeseberg 2 6:3 3

3. FSV Schöningen II 2 0:10 0

Halbfinale

FC Türk Gücü Helmstedt – FC Heeseberg 1:4

Helmstedter SV – FC Schunter 1:2

Finale

FC Heeseberg – FC Schunter Di., 25. Juli, 18.30 Uhr

