Völkers Treffer reicht nicht: Barmke unterliegt Rodenberg 1:2

Ziska Völker (links) erzielte auch in ihrem zweiten Einsatz für den TSV einen Treffer und war auffälligste Barmkerin im Test gegen die SG Rodenberg (in Schwarz).

Nach dem 3:0-Erfolg beim SV Wendessen mussten sich die Regionalliga-Fußballerinnen des TSV Barmke in ihrem zweiten Testspiel der Vorbereitung trotz früher Führung dem Oberligisten SG Rodenberg mit 1:2 (1:1) geschlagen geben. „Wir haben letztlich zu viele kleine Fehler gemacht“, hielt TSV-Coach Marcel Kirchhoff fest.

Er hatte sein Team erstmals in einem 3-2-4-1-System ins Spiel geschickt. Mit dabei waren zwei Debütantinnen: Torhüterin Hannah Mitschke und Leonie Rö­sicke, die rechts in der Dreierkette verteidigte. Mit dem neuen System wollten die Gastgeberinnen ein Übergewicht im Mittelfeld schaffen und so unter anderem Zuordnungsprobleme in der Rodenberger Hintermannschaft provozieren. Das funktionierte auch einige Male, insgesamt war dem TSV-Team aber anzumerken, dass es sich an das Alternativsystem noch gewöhnen muss.

Für die erste Torannäherung sorgte Lea Wohlfahrt, doch ihr Kopfball nach einer Ecke landete neben dem Kasten (8. Minute). Der zweite Abschluss saß dann aber: Rebecca Spelly bediente Ziska Völker, die cool vollstreckte (15.).

Die Gäste versteckten sich aber keineswegs, sondern spielten mutig mit. Kurz vor dem Seitenwechsel gelang der SG dann auch der Ausgleich: Mitschke, die kurz zuvor noch stark pariert hatte, konnte einen Flankenball nicht entscheidend klären, Rodenbergs Maike Wittekindt staubte zum 1:1 ab (44.). Zu dem Zeitpunkt war Barmkes Leonie Stenzel schon nicht mehr auf dem Feld, sie musste – ausgerechnet an ihrem 26. Geburtstag, mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden.

Nach der Pause stellte Kirchhoff auf das bewährte 4-2-3-1 um, wechselte aber personell munter durch und ermöglichte etwa Hannah Eckl ihre TSV-Premiere. Zwar hatte sein Team in Halbzeit 2 einige Abschlüsse, richtig gefährlich waren jedoch nur die von Luise Gummert (65., links vorbei) und Olga Miszczak (87., an die Latte). Zeitgleich schlichen sich aber auch immer wieder Fehler im Barmker Spielaufbau ein, einen davon nutzte Lisa-Marie Höpping zum Siegtreffer für die SG.

„Rodenberg war ein sehr guter Gegner und hat es fußballerisch teilweise besser gemacht als wir“, erklärte Kirchhoff nach der Niederlage. „Das Positivste, das wir mitnehmen können, ist, dass wir zumindest zwei, drei Mal in unserem neuen System gute Situationen kreieren konnten.“

Tore: 1:0 Völker (15.), 1:1 Wittekindt (44.), 1:2 Höpping (75.).

