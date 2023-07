Helmstedt und Wolfsburg stellen wieder gemeinsame Kreisligen

Fast im Gleichschritt waren der FC Schunter (links Raphael Venetz) und der TSV Fichte Helmstedt (rechts Colin Kussin) an der Spitze der Helmstedter C-Jugend-Kreisliga unterwegs. Die meisten Spieler werden sich in der neuen Saison in der B-Jugend-Kreisliga wiedersehen, in der sie es dann aber auch mit Wolfsburger Mannschaften zu tun bekommen.