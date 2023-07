Barmke überzeugt im ersten Testspiel

Gelungener Start in die Vorbereitung: Die Regionalliga-Fußballerinnen des TSV Barmke gewannen ihr erstes Testspiel beim gut mithaltenden Oberligisten SV Wendessen verdient mit 3:0 (1:0).

Dass die Gastgeberinnen gefährlich sein können, stellten sie das eine oder andere mal unter Beweis. Sie lauerten auf Fehler in der Barmker Hintermannschaft und kamen so zu gefährlichen Abschlusssituationen. Nach einer guten Viertelstunde wurde es gleich zweimal heilel für die Barmkerinnen, doch einmal schoss Wendessens Gina Fricke übers Tor und wenig setzte Gesa Radtke den Ball nur an den Außenpfosten.

Zu diesem Zeitpunkt führten die Barmkerinnen bereits. Johanna Bartel war bis zur Grundlinie durchgedrungen und hatte im Zentrum mit Neuzugang Ziska Völker eine gewünschte Abnehmerin für ihre Vorlage gefunden – das 1:0 (9. Minute).

Barmke versucht viel, weitere Treffer folgen in Durchgang 2

Rund ein halbes Dutzend weiterer Torabschlüsse des Regionalligisten folgten in Halbzeit 1 – zumeist nach wiederkehrenden Mustern: Dribbling bis zur Grundlinie, Pass in den Rücken der Abwehr, Torabschluss. Oder aber der TSV versuchte es durchs Zentrum, wo er immer wieder das Dribbling suchte, um eine Verteidigerin rauszuziehen und so Lücken für einen Steckpass zu schaffen. Doch entweder fehlte es an Präzision oder aber, so geschehen in der 43. Minute bei Ziska Völkers Versuch aus neun Metern, SVW-Torfrau Friederike Lau stand den Barmkerinnen im Weg.

Nach dem Seitenwechsel blieben die Wendesserinnen in Lauerstellung. Das Problem: Für schnelle und präzise Umschaltmomente fehlte es mit zunehmender Spielzeit an Kraft und Konzentration. Barmke wusste dies eiskalt auszunutzen. Neuzugang Lina Jackwerth per Sonntagsschuss (64.) und Johanna Bartel (70.), die flach ins Eck traf, machten den standesgemäßen

3:0-Erfolg für den Favoriten perfekt.

„Für unseren aktuellen Trainingsstand – also vier Einheiten – bin ich sehr zufrieden“, erklärte Barmkes Trainer Marcel Kirchhoff nach der Partie. „Gerade was die Pässe und die Laufwege in die Tiefe angeht, war das schon gut. Und es freut mich, dass sich unsere Neuen Ziska Völker und Lina Jackwerth gleich mit Toren einfügen konnten.“

Tore: 0:1 Völker (8.), 0:2 Jackwerth (64.), 0:3 Bartel (70.).

jk/jse

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de