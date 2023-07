Beck sei Dank! FSV holt Wolters-Cup

Beck sei Dank! Die FSV Schöningen holte sich in Rothemühle den Sieg beim Wolters-Cup. Im Finale der 33. Auflage des Traditionsturniers setzte sich der Fußball-Oberligist gegen Landesliga-Vizemeister MTV Wolfenbüttel mit 5:3 (1:1) durch. Nach 71 Minuten deutete sich der Triumph der Mannschaft von Trainer Bastian Breves noch nicht an. Der klassentiefere MTV lag mit 3:1 vorne, hatte zudem die glasklare Chance aufs 4:1 ausgelassen. Doch dann begann die große Tore-Show von FSV-Goalgetter Christian Beck.

Der Ex-Profi des 1. FC Magdeburg war in der Schlussphase der Unterschiedsspieler. Der 35-jährige FSV-Königstransfer in diesem Sommer erzielte zwischen der 72. und 82. Minute in bester Mittelstürmer-Manier drei seiner vier Tore, mit denen Beck die Partie fast im Alleingang drehte.

Wolfenbüttel verpasst die Entscheidung

Ärgerlich für den MTV: In der 62. Minute hatte Yannick Könnecker die Riesenchance zum 4:1 auf dem Schlappen, brachte aber das Kunststück fertig, den Ball nach Hadi Abou-Rayas Maßvorlage aus wenigen Metern über den Querbalken und in den Fangzaun zu jagen. „Macht der MTV da das 4:1, sind wir mausetot“, konstatierte FSV-Coach Bastian Breves. „Wolfenbüttel hat uns sogar zweimal am Leben gelassen“, sagte Breves weiter und spielte mit diesem Nachsatz auf die erste Minute an, in der die Lessingstädter zwei Topchancen zur Führung vergaben. Janosch Bauer scheiterte an Schöningens Keeper Niclas Ben Edelmann, der auch beim Nachschuss von Meik Erdmann rechtzeitig abtauchte.

Die kalte Dusche verpasste dem klassentieferen Landesligisten in der 11. Minute Christian Beck. Nach schnellem Umschalten staubte er im Zentrum nach einer Rechtsflanke zum 1:0 für die FSV ab. Gänzlich zufrieden zeigte sich Breves in der Folge mit dem Auftritt seiner Jungs aber nicht. Die schalteten mit der Führung im Rücken einen Gang zurück und holten den MTV ins Spiel zurück. „Der letzte Ball in die Box kam bei uns einfach zu ungenau, die Effizienz im letzten Drittel war nicht da“, monierte Breves, der seine Spieler für deren Schongang aber durchaus verstehen konnte. „Die Jungs sind platt. Wir haben zuletzt sehr viele Testspiele bestritten.“

Beck dreht das Endspiel im Alleingang

Mit dem Pausenpfiff glichen die Wolfenbütteler nach feiner Kombination durch ihren aufgerückten

A-Jugend-Innenverteidiger Noah Schöngart aus. Zwischen der 46. und 70. Minute übernahm der MTV komplett die Kontrolle und erzielte folgerichtig durch Yannick Könneckers überlegten Schlenzer (48.) und Bauers Drehschuss (57.) die 3:1-Führung. Doch dann begann die Beck-Show: Ecke, Kopfball, 2:3 (71.); Freistoß, Abstauber, 3:3 (75.); Ecke, Kopfball, 4:3 (82.) – schon war das Finale gedreht. „Am Ende haben wir Mentalität und individuelle Qualität gezeigt“, sagte Breves. Und sehr viel Cleverness – zu beobachten an Beck, der seine Gegenspieler vor seinen Treffern regelrecht abkochte und sich die nötigen Freiräume verschaffte. Dass Cenay Üzümcü gegen die nach vielen Spielerwechseln unsortierten Wolfenbütteler das 5:3 (88.) nachlegte, war nur noch eine Randnotiz.

Tore: 0:1 Beck (11.), 1:1 Schöngart (45.), 2:1 Könnecker (48.), 3:1 Bauer (57.), 3:2, 3:3, 3:4 Beck (71., 75., 82.), 3:5 Üzümcü (88.).

