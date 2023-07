Jerxheim. Der FCH bekommt es am Sonntag in Jerxheim mit dem TSV Germania zu tun. Das Ziel der Veith-Elf: gewinnen und ohne Gegentor bleiben.

Nach dem 2:2 gegen den MTV Wolfenbüttel II (in Rot) testen Nico Böhm (vorne) und der FC Heeseberg am Sonntag zum zweiten Mal ihre Form.

Fußball Heeseberg will aus Fehlern des ersten Tests lernen

Nach dem 2:2-Unentschieden gegen den MTV Wolfenbüttel II am Dienstagabend steht für die Bezirksliga-Fußballer des FC Heeseberg am Sonntag das zweite Spiel der laufenden Saisonvorbereitung auf dem Programm: Ab 15 Uhr ist der TSV Germania Helmstedt, Vierter der vergangenen Kreisliga-Spielzeit, auf dem Sportplatz in Jerxheim zu Gast.

Nachdem er die Partie vom Dienstag mit seiner Mannschaft analysiert hat, gibt Heesebergs neuer Trainer Michael Veith für den zweiten Test vor: „Wir wollen die Fehler, die wir gegen Wolfenbüttel gemacht haben, auf jeden Fall vermeiden, natürlich gewinnen und dabei möglichst zu null spielen.“ Beim Abschlusstraining am Freitag konnte Veith selbst nicht dabei sein, da er anlässlich des Testspiels seines bisherigen Vereins SV 1890 Westerhausen gegen Germania Halberstadt offiziell verabschiedet wurde.

Er erwartet jedoch hoch motivierte Germanen, die seinem Team einiges abverlangen werden. „Bei uns sind leider nicht alle Mann an Bord. Daher werden wir sicherlich noch einige Jungs auf anderen Positionen ausprobieren. Trotzdem wollen wir an unserem Spielplan festhalten und die Abläufe weiter festigen“, betont Veith.

