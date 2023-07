Königslutteraner bringen es auf 931 Kilometer

Königslutter. Am 24-Stunden-Schwimmen in der Lutterwelle beteiligen sich mehr als 200 Aktive.

Unter dem Motto „Jeder kann mitmachen – ein Event für die ganze Familie“ organisierten die schwimmsporttreibenden Vereine aus Königslutter – TSG, Triathlon Team und DLRG – gemeinsam mit dem Förderverein der Lutterwelle und mit Unterstützung der Stadtwerke Königslutter zum 33. Mal das 24-Stunden-Schwimmen.

Nachdem Marc Schneider – in Vertretung für den Bürgermeister der Stadt – in seinen Grußworten die Wichtigkeit, solche Familienveranstaltungen für Jung und Alt nach der Corona-Pandemie wieder aufleben zu lassen, hervorgehoben hatte, gab Tim Junge, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Königslutter, den Startschuss in der Lutterwelle. Als Startschwimmer gingen prominente Vertreter Königslutters bei angenehmen 25 Grad Wassertemperatur ins Becken.

Die Organisatoren freuten sich über 211 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, von Schwimm- aber auch aus anderen Vereinen, Firmen und Schulen. Sie alle leisteten ihren Beitrag zur Gesamtschwimmstrecke von 931.150 Metern. Besonderes Highlight dabei war für die Kinder und Jugendlichen das nächtliche Schwimmen unter Flutlicht.

Natürlich stand für die meisten Teilnehmenden das Ziel, möglichst viele Meter innerhalb der 24 Stunden zu schwimmen, im Vordergrund. Sie nutzten aber auch die Schwimmpausen dazu, um Kontakte zu knüpfen, Frisbees zu werfen, zu Bolzen, Federball oder Wikingerschach zu spielen.

Die Siegerehrung wurde zu einem separaten Termin durchgeführt. Dabei gab es verschiedene Wertungen, etwa die weiteste zurückgelegte Strecke je Altersgruppe und Geschlecht, eine Nachtwertung sowie mehrere Gruppen- und Familienwertungen. Die meisten Meter als Einzelschwimmer konnten letztlich der erst 15-jährige Lennard Wilke (DLRG) mit 25.250 und Leona Jung (TSG) mit 21.800 vorweisen. Jüngste Teilnehmerin war Merle Graß mit 5 Jahren, ältester Starter war der 88-jährige Kurt Bendig. Ohne Urkunde und Medaille ging am Ende niemand nach Hause.

