Spaß für Jedermann beim Helmstedter Familiensportfest

Von kleinen Kindern bis hin zu in Nostalgie schwelgenden Ehemaligen, beim TSV Germania Helmstedt waren alle versammelt. Pünktlich zum 100-jährigen Bestehen der Handballabteilung des Vereins veranstalteten die Kreisstädter ein Familiensportfest.

Es war viel los auf der Sportanlage des TSV Germania am Maschweg. Ein Kindergartenturnier, Mini-Handball sowie die Abnahme des Sport- und Fußballabzeichens waren nur Teile des bunten Rahmenprogramms, das der Verein auf die Beine gestellt hatte. Jung und Alt kamen voll auf ihre Kosten, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sichtlich viel Spaß.

Das Highlight des Familiensportfests war das Beachvolleyball-Turnier am Nachmittag. „Schläge ins Netz wurden genauso bejubelt wie lange Ballwechsel. Hier waren die Sportlerinnen und Sportler ganz in ihrem Element“, berichtete Katharina Pahl, Vorsitzende des TSV Germania. Am Abend sorgte ein DJ schließlich für den perfekten Abschluss des Events.

„Großer Dank gilt den Organisierenden, Helfenden und den Spendern, durch die dieses schöne Fest wieder stattfinden konnte“, sagte die rundumzufriedene Katharina Pahl, die sich bereits jetzt auf das Familiensportfest ihres Vereins im nächsten Jahr freut.

r.

