Türk Gücü verpasst in Gifhorn Endrundeneinzug

Onur Can Ada (re.) und Türk Gücü schieden in der Gruppenphase des BraWo-Cups aus.

Während Fußball-Oberligist FSV Schöningen beim Wolters-Cup, dem Vorbereitungsturnier in Rothemühle (Kreis Gifhorn), schon mal für das Finale am Samstag planen kann, ist für Landesliga-Neuling FC Türk Gücü Helmstedt der Volksbank-BraWo-Cup in Gifhorn bereits nach der Vorrunde beendet.

Wolters-Cup

Oberligist und Turnierfavorit FSV Schöningen ließ nach dem 3:1-Erfolg über den SV Lengede am Sonntag auch im zweiten Gruppenspiel nichts anbrennen. Gegen den Landesligisten Lehndorfer TSV gewannen die Schöninger locker mit 3:0 (2:0), gingen dabei aber teils fahrlässig mit ihren Torchancen um.

In der ersten halben Stunde agierte die von Co-Trainer Torsten Kohn – Cheftrainer Bastian Breves unterzog zeitgleich in Schöningen fünf Spielern einer Leistungsdiagnostik – FSV sehr konzentriert und erarbeitete sich eine Vielzahl an Torchancen. Es dauerte allerdings bis zur 20. Minute, ehe Johannes Lutz eine Flanke von Maximilian Kohl zum 1:0 einköpfte. Sechs Minuten später verwertete Petrus Amin eine Hereingabe von Christian Beck zum 2:0. Im Gefühl des sicheren Sieges schalteten die Elmstädter dann gleich mehrere Gänge runter, wodurch Lehndorf ins Spiel fand. Nur den Paraden von FSV-Keeper Matti Riedel war es zu verdanken, dass es bis zur Pause beim 2:0 blieb.

Trotz mahnender Worte Kohns in der Kabine waren die Schöninger auch in Halbzeit 2 zu locker unterwegs, und vergaben daher mehrere gute Chancen. Erst in der 70. Minute legte Beck nach Zuspiel von A-Jugendspieler Jonas Diefenbach den dritten FSV-Treffer nach. „Dieses Tor hat Jonas sehr gut vorbereitet“, lobte Kohn den Youngster. In der Folge ließ der Oberligist weitere Torchancen aus.

Nach den beiden Siegen genügt ihm am Donnerstag im abschließenden Gruppenspiel gegen den SC RW Volkmarode (18.30 Uhr) schon ein Remis, um ins Finale (Samstag, 15 Uhr) einzuziehen.

BraWo-Cup

Der Landesliga-Aufsteiger FC Türk Gücü Helmstedt hat die Endrunde des BraWo-Cups verpasst. In der Gruppe A setzte sich die Elf von Trainer Fatih Özmezarci mit 2:0 gegen den MTV Isenbüttel durch, verlor daraufhin aber gegen den MTV Gifhorn mit 0:2. Da Isenbüttel sich zuvor gegen Gifhorn mit 3:1 durchgesetzt hatte, waren alle Mannschaften am Ende punktgleich und hatten eine ausgeglichene Tordifferenz. Die Helmstedter schossen allerdings die wenigsten Tore und landeten damit auf dem dritten Platz.

Trotzdem zeigte sich der FC-Coach zufrieden. „Wir sind nur mit elf Mann angereist, für uns stand im Vordergrund, dass die Jungs Spaß haben und ich mir einen Eindruck von den neuen Spielern verschaffen kann. Gegen Isenbüttel haben wir es gut gemacht, gegen Gifhorn ging uns dann die Luft aus.“

hjt/wit

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de