Die Jüngsten sorgen für positive RFV-Bilanz

Königslutter. Emmi Beese und Emily Stäsche bescheren Königslutter beim eigenen Turnier je zwei goldene Schleifen. So ist auch das sportliche Fazit positiv.

Der RFV Königslutter hatte im Verlaufe seiner dreitägigen Pferdeleistungsschau einige organisatorische Herausforderungen zu bewältigen (wir berichteten). Lob von den externen sowie sportliche Erfolge der eigenen Reiterinnen und Reiter entschädigten aber für die Mühen. „Speziell unsere Jüngsten haben dafür gesorgt, dass wir auch sportlich eine positive Bilanz ziehen können“, sagte Laura-Marie Lehmann, Pressewartin des RFV.

Neben Emmi Luisa Beese, die mit Groeze’s D-Day sowohl das E-Stilspringen als auch die kombinierte Wertung der Klasse E gewann und mit Teddy zudem Zweite im Stilspringen wurde, feierte auch Emily Stäsche zwei Prüfungssiege: Mit Troebadour setzte sie sich im Reiterwettbewerb Schritt-Trab (1. Abteilung, Wertnote 7,8) und in der 3. Abteilung des Reiterwettbewerbs Schritt-Trab-Galopp (7,5) durch. In der 2. Abteilung des Reiterwettbewerbs Schritt-Trab gab es sogar einen Doppelsieg für den RFV Königslutter: Hier landete Tilda Johanne Tesche mit Sunshine Boy (7,6) vor Greta Louise Hauter und Django (7,4). Ebenfalls auf dem Rücken des Ponys Sunshine Boy gewann Carolin Helene Vasel die 2. Abteilung des Führzügelwettbewerbs.

Drebenstedt stellt Bestmarke auf, auch der RFV Helmstedt ist erfolgreich

Bei den „Großen“ gelang Lena Drebenstedt ein toller Erfolg mit Elfentanz. Mit 68,939 % musste sie sich in der M*-Dressur zwar hauchdünn Jolan Lübbecke vom RFV Wedemark und Quintilio geschlagen geben (68,990 %). Dennoch freute sich Drebenstedt über die bislang beste Wertung in einer Prüfung mit ihrer sechsjährigen Stute. Die anspruchsvollste Springprüfung des Turniers, das M*-Springen mit Stechen, entschieden Maximilian Geßner (RFV Harsum) und Dandelion le Petit mit einem fehlerfreien Ritt in 66,25 Sekunden für sich.

Auch die Reiterinnen und Reiter vom RFV Helmstedt feierten einige Erfolge in Königslutter, allen voran Hannah Weinkopf, die mit starken Wertnoten von 8,4 und 8,3 die A*- (mit Pocahontas) und die L-Springpferdeprüfung (mit Sacre Couer) gewann. Mit Van Gogh wurde sie zudem Zweite in der Springpferdeprüfung Klasse A** (8,0). Und im A*-Stilspringen mit Zeitpunkten gab es gleich zwei Helmstedter Siegerinnen: Leah Sydow und Monti gewannen die 1., Sabrina Voigt und Waltraut die 2. Abteilung.

Die Ergebnisse der Sonntagsprüfungen

Reiterwettbewerb Schritt-Trab, 1. Abteilung: 1. Emily Stäsche (RFV Königslutter), Troebadour, Wertnote 7,8; 2. Emilia Kurda (RFV Stöckheim-Wolfenbüttel), Washington, 7,5; 3. Emma Klein (RV Aller-Oker), Dance in the Dark, 7,2; 2. Abteilung: 1. Tilda Johanne Tesche (RFV Königslutter), Sunshine Boy, 7,6; 2. Greta Louise Hauter (RFV Königslutter), Django, 7,4; 3. Anni Linea Donner (RV Eicklingen), Tacker, 6,6.

Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp, 1. Abteilung: 1. Felina Braukhoff (RG Elm), Quindolina, 7,3; 2. Isabel Bunk (RV Schliestedt), Con Air, 7,0; 3. Lina Teichmann (RV Vorsfelde), Make my Day, 6,8; 2. Abteilung: 1. Paulina Köchy (RFV Cremlingen), Hoppenhof’s Yentle, 8,0; 2. Elsa Wiese (RSV Neuenkirchen), High Noon, 7,8; 3. Lilli Hoppe (RFV Helmstedt), Djoyse, 7,0; 4. Samira Janina Hahn (Wolsdorfer RFV), Genever, 6,5; 3. Abteilung: 1. Emily Stäsche (RFV Königslutter), Troebadour, 7,5; 2. Anni Linea Donner (RV Eicklingen), Tacker, 7,0; 3. Fiona Sofie Lachmund (RV Liebenburg), Lourigan Primrose, 6,9; 4. Tilda Johanna Tesche (RFV Königslutter), Magie, 6,8.

Dressurreiterwettbewerb: 1. Paulina Köchy (RFV Cremlingen), Hoppenhof’s Yentle, 8,0; 2. Marie-Charlott Weisel (RV Aller-Oker), Magnum Rosenta, 7,8; 3. Louisa Zeddies (RFV Königslutter), Troebadour, 7,6.

Kombinierter Reiterwettbewerb: 1. Marie-Charlott Weisel (RV Aller-Oker), Magnum Rosenta, 15,4; 2. Frederike Schäfermann (RFV Stöckheim-Wolfenbüttel), Steendieks Rachel, 15,2; 3. Greta Thurau (RV Pferdefreunde Müden), Linda, 14,2.

Dressurprüfung Klasse L Kandare: 1. Julia Möhle (RFV Papenteich Meine), Adiano, 7,3; 2. Nele Geisler (RFV Papenteich Meine), Caprice, 7,0; 3. Lisa-Sophie Meier (RFV Cremlingen), Vitanova, 6,8; ... 5. Lena Drebenstedt (RFV Königslutter), Elfentanz, 6,4.

Dressurprüfung Kl. M*: 1. Jolan Lübbecke (RFV Wedemark), Quintilio, 68,990 %; 2. Lena Drebenstedt (RFV Königslutter), Elfentanz, 68,939 %, 3. Anneke Fröling (RV Vorsfelde), La Vida, 67,475 %.

Führzügelwettbewerb, 1. Abteilung: 1. Hailey Braun (RFV Wolfsburg), Tiete van Quatrebrass, 700,00; 2. Laila Franz (RFV Schöningen), Rigo, 600,00; 3. Leni Fricke (RC St. Georg Hondelage), Poavo, 500,00; 4. Elli-Sophie Mielke (Wolsdorfer RFV), Golden Night-Live, 400,00; 4. Mila Prieß (RFV Königslutter), Ostwind, 400,00; 2. Abteilung: 1. Carolin Helene Vasel (RFV Königslutter), Sunshine Boy, 500,00; 2. Paula Mare Donner (RV Eicklingen), Tacker, 400,00; 3. Marie Hamacher (RV Schlie­stedt), Jessy, 300,00.

Springreiterwettbewerb: 1. Friederike Schäfermann (RFV Stöckheim-Wolfenbüttel), Steendieks Rachel, 7,7; 2. Marie-Charlott Weisel (RV Aller-Oker), Magnum Rosenta, 7,6; 3. Jolie Schacht (RFV Knesebeck), El Martino, 7,5.

Springprüfung mit steigenden Anforderungen Kl. A**: 1. Mira Weymann (RFVoV Hubertus Langenhagen), My Lady, 0 Fehler/47,61 Sekunden; 2. Kayla Nolte (RFV Woltorf), 0/52,57; 3. Greta Marie Hafeneth (RFV Altendorf), Quietfire, 0/52,99; ... 6. Anna Litwin-Gizinski (RFV Königslutter), Checktop, 4/54,30.

Springprüfung Kl. L: 1. Anina-Mara Waletzky (St. Georg Gestüt Gifhorn), 0/49,19; 2. Greta Marie Hafeneth (RFV Altendorf), Valeur enblanc, 0/50,09; 3. Greta Marie Hafeneth (RFV Altendorf), Quietfire, 0/52,56; ... 5. Ellen Schmidt (RFV Helmstedt), Christians Liebling, 0/57,38; 6. Sandra Zgrajek (RFV Königslutter), Caletta, 0/59,04.

Springprüfung Kl. M* mit Stechen: 1. Maximilian Geßner (RFV Harsum), Dandelion le Petit, 0/66,25; 2. Christoph Schlomm (RFV Cremlingen), Quintess, 0/65,26; 3. Melissa Fricke (RC Braunschweiger Land), Clinton’s Edelbiene, 0/67,43.

