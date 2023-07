Schöninger marschieren weiter von Sieg zu Sieg

Die Oberliga-Fußballer der FSV Schöningen halten sich in der Vorbereitung weiter schadlos: Im Testspiel gegen den 1. FC Lok Stendal setzten sich die Elmstädter am Samstag mit 5:2 durch, am Tag darauf gewann das Team von Coach Bastian Breves sein erstes Gruppenspiel des Wolters-Cups in Rothemühle gegen den SV Lengede.

FSV Schöningen – 1. FC Lok Stendal 5:2 (2:1). Tore: 0:1 Schaarschmidt (5.), 1:1, 2:1 Beck (17., 45.), 3:1 Amin (76.), 3:2 Schulze (81.), 4:2, 5:2 Beck (86., 87.).

Auch in ihrem vierten Testspiel blieb die FSV Schöningen siegreich. Vor gut 100 Zuschauern im Elmstadion gewannen die Schöninger gegen das Team aus der Verbandsliga Sachsen-Anhalt hochverdient mit 5:2 (2:1).

Völlig überraschend gingen die Gäste nach einem Eckball (5. Minute) in Führung. FSV-Neuzugang Christian Beck drehte die Partie mit einem Doppelpack jedoch noch vor der Pause (17., 45.). Der eine Viertelstunde zuvor eingewechselte Pe­trus Amin erhöhte auf 3:1 (76.). Stendal gelang noch einmal – wieder nach einer Ecke – der Anschlusstreffer (81.), dann bewies Christian Beck jedoch erneut eindrucksvoll seine Torjägerqualitäten und stellte mit seinen Treffer Nummer 3 und 4 innerhalb von 60 Sekunden (86., 87.) den Endstand her.

„Vom Gegner hatte ich mir eigentlich mehr Offensivpower erhofft, leider ist er die schuldig geblieben. Stendal hat fast nur hinten dringestanden“, analysierte Schöningens Trainer Bastian Breves nach dem Sieg und ergänzte: „Das Ergebnis ist hochverdient, es hätte sogar noch um ein bis zwei Tore höher ausfallen können. Was mich aber ärgert ist, dass der Gegner eigentlich keine richtige Torchance hatte und wir nach Standardsituationen zwei Gegentore durch individuelle Fehler kassieren. Das wird der Trainingsschwerpunkt der kommenden Woche werden.“

FSV Schöningen – SV Lengede 2:0 (2:0). Tore: 1:0 Üzümcü (22.), 2:0 Eigentor Probst (30.), 3:0 Martinowski (61.), 3:1 Podleska (70.).

Nur einen Tag nach dem Sieg gegen Stendal stand für die Schöninger das erste Gruppenspiel beim Wolters-Cup in Rothemühle (Kreis Gifhorn) an. Gegen den Landesligisten aus Lengede „haben wir einen seriösen Auftritt gezeigt. Unser Sieg war nie gefährdet“, erklärte FSV-Coach Breves. Im Vergleich zum Vortag rotierte er durch, die älteren Spieler wurden geschont. „Die Jungs, die dafür gespielt haben, haben sich wirklich angeboten. Wir haben den Gegner über 90 Minuten kontrolliert und das Spiel am Ende auch völlig verdient gewonnen.“

hjt/wit

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de