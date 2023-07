Lauingen Bornum: Zweiter Sieg im zweiten Testspiel

Als einziger der drei Helmstedter Fußball-Bezirksligisten testete am Wochenende die SV Lauingen Bornum ihre Form. Das Team aus der Staffel 2 setzte sich in Bornum mit 3:1 (1:0) gegen die Oberliga-Reserve von Lupo Martini Wolfsburg (Bezirksliga-Staffel 1) durch.

Als „sehr guten Test gegen einen guten Gegner, der auch selber mitspielen wollte“ beschrieb Lauingen Bornums Coach Marcel Schoolmann das zweite Vorbereitungsspiel seiner Mannschaft. Gerade spielerisch habe sein Team, in dem mit Mehmet Bagcik und Berke Dogan sowie Bastian Vahldiek dieses Mal drei Neuzugänge in der Startelf standen, eine „eine für diesen frühen Zeitpunkt der Vorbereitung schon sehr guten, reifen Auftritt“ abgeliefert. „Nach vorne war das von Beginn an schon sehr gefällig und gegen den Ball war auch schon eine gute Griffigkeit da“, lobte der SV-Coach.

Zwar hätten sich nach dem Führungstreffer durch Bernd Mittendorf (25. Minute) für die Wolfsburger im Umschaltspiel einige Möglichkeiten aufgetan. Insgesamt, so Schoolmann, ließen die Gastgeber aber kaum klare Abschlüsse zu. Dass es nach den vorentscheidenden Treffern des eingewechselten Magnus Fricke und von Johannes Weihe kurz vor Schluss noch einen Gegentreffer gab, nahm der Coach mit Humor: „So muss ich wenigstens keine Zu-null-Kiste zahlen.“

Tore: 1:0 Mittendorf (25.), 2:0 Fricke (54.), 3:0 Weihe (61.), 3:1 Nazare-Vaz (89.).

jse

