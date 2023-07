Maleen Kraul landet bei deutscher Meisterschaft auf Rang 3

Leistungsstark präsentierten sich die Keglerinnen und Kegler des KSV Helmstedt bei der deutschen Jugendmeisterschaft auf Bohle in Cuxhaven. Dabei spielte sich insbesondere Maleen Kraul in der Altersklasse U18 in den Vordergrund und belohnte sich für ihre gute Leistung mit einem Platz auf dem Treppchen.

Der Helmstedter Nachwuchs ging erneut unter der Flagge der JSG Braunschweiger Land an den Start – zunächst waren dies Anton Holze, Paul Strich und Svea Jünemann in den Mannschaftsentscheidungen der U14. Die Mädchen der JSG belegten mit insgesamt 2807 Holz den 7. Platz. Svea Jünemann steuerte 742 Holz zum Teamergebnis bei. Sieger in dieser Klasse wurde der KKV Stendal mit 3127 Holz vor dem KFV Potsdam-Mittelmark (3080) sowie dem KFV Dahme-Spreewald (2973).

Paul Strich verpasst den Endlauf

Bei der männlichen U14 landete das JSG-Team mit 3033 Holz auf Rang 5. Paul Strich lieferte dabei mit 768 Holz das beste Einzelergebnis unter den Akteuren der Spielgemeinschaft. Anton Holze sowie Adrian Maier (Peine) trugen mit ihren jeweils 754 Holz ebenfalls zum guten Ergebnis bei. Auch bei den

U14-Jungen triumphierte der KKV Stendal (3161 Holz).

Am zweiten Turniertag standen dann die Vorläufe in den Einzelwettbewerben aller Altersklassen an. Den Auftakt machten die U14-Jungen, bei denen der amtierende Niedersachsenmeister Paul Strich (753 Holz) nicht an sein gutes Ergebnis aus dem Mannschaftswettbewerb vom Vortag anknüpfen konnte. Er verfehlte mit Platz 15 die Qualifikation für den Endlauf.

Kraul-Schwestern spielen stark auf

Besser lief es für Maleen Kraul: Die Helmstedterin spielte sich zunächst mit 863 Hölzern in den Endlauf und steigerte sich in diesem noch einmal um 8 Hölzer, was ihr den Sprung auf den Bronzerang bescherte. Ihre jüngere Schwester Mira Kraul legte im Vorlauf sehr starke 885 Holz auf und sorgte dafür, dass erstmals in den vergangenen zehn Jahren zwei Schwestern in einem DM-Endlauf auf Bohle vertreten waren. Im Finale konnte sie das Niveau nicht ganz halten: 840 Holz bedeuteten für sie am Ende Platz 10 – dennoch ein hervorragendes Abschneiden, bedenkt man, dass in den Jugend-Altersklassen im Kegeln vier Jahrgänge zusammengefasst sind. Mira Kraul als jüngste Endlauf-Teilnehmerin, befindet sich in ihrem ersten U18-Jahr, Maleen Kraul in ihrem letzten.

„Wir sind stolz auf die gebrachten Leistungen unserer Helmstedter Teilnehmerinnen und Teilnehmer“, unterstrich Helmstedts Vorstandsmitglied und Pressewart Rüdiger Strich daher auch.

