Essenrode meldet Nachwuchsteams

Essenrode. Der TuS Essenrode stellt sich in der kommenden Spielzeit in den untersten Altersklassen neu auf.

Der TuS Essenrode stellt in der neuen Saison eigene Nachwuchsmannschaften in der G- und F-Jugend.

Lange bildeten die Fußballer des TuS Essenrode eine Jugendspielgemeinschaft mit dem TSV Sülfeld und dem TSV Ehmen, doch zumindest in den untersten Altersklassen wird das in der kommenden Saison 2023/24 nicht mehr der Fall sein. Denn die Essenroder nehmen in der G- und F-Jugend nun wieder mit eigenen Mannschaften am Spielbetrieb teil.

Bereits seit einigen Wochen trainiert der Nachwuchs, der Anklang ist groß. Während die G-Junioren ihre ersten Fußballschritte bei den Trainern Niklas Osumek, Hajo Mähle und Sebastian Röder lernen, kümmern sich Bastian Gehrke, Marco Storch und Stefan Walter um die F-Junioren.

Der Nachwuchs des TuS trainiert immer freitags von 16.45 Uhr bis 17.45 Uhr. Interessierte können einfach beim Training vorbeischauen oder sich bei Dustin Beith unter der Handynummer 0151 - 23 56 44 40 melden. „Auch zukunftsorientiert soll beim TuS Essenrode weiter am Thema Jugendfußball gearbeitet werden“, erklärt Dustin Beith. „Wir wollen nachhaltig und in kleinen Schritten ein breites Fußballnetz aufbauen.“

r.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de