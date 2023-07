NFV-Kreis gibt Staffeln für kommende Saison bekannt

Helmstedt. Esbeck und der TVB Schöningen gehen als SG in der Kreisliga an den Start. Süpplingenburg steigt freiwillig in die 2. Kreisklasse ab.

Der SV Esbeck (blaue Trikots) bildet in der neuen Saison eine Spielgemeinschaft mit dem TVB Schöningen und geht in der Kreisliga an den Start.

Langsam, aber sicher steigen die ersten Fußball-Teams in die Vorbereitung auf die kommende Saison ein. Pünktlich dazu veröffentlichte der NFV-Kreis Helmstedt nun auch die Staffeleinteilung und die Rahmenspielpläne auf Kreisebene.

Offiziell wird die Spielzeit mit der ersten Runde im A-Kreispokal am 12. und 13. August eröffnet. Eine Woche später findet bereits die nächste Runde statt, zeitgleich beginnt auch der B-Pokal für die unterklassigen Mannschaften. Am 26. und 27. August startet dann der Ligabetrieb. Der letzte Spieltag der Saison 2023/24 steigt am 9. Juni, eine Woche darauf werden die Kreispokalendspiele ausgetragen.

In der Kreisliga gibt es beim Blick auf die Staffel keine großen Überraschungen. Neu mit dabei sind Bezirksliga-Absteiger FC Schunter, die beiden Aufsteiger SV Lauingen Bornum II und FC Türk Gücü Helmstedt II sowie die SG Esbeck/TVB Schöningen. Die Spielgemeinschaft ist ein Zusammenschluss des Kreisligisten SV Esbeck und des Kreisklassisten TVB Schöningen.

Süpplingenburg verzichtet, Beienrode nimmt Platz in 1. Kreisklasse ein

Eigentlich hätte die neuformierte Mannschaft auch ein Startrecht in der 1. Kreisklasse gehabt, darauf verzichtete sie jedoch und geht mit der Reserve nun in der 2. Kreisklasse ins Rennen. Das löste eine Kettenreaktion aus: Denn der TSV Süpplingenburg – normalerweise der sportliche Absteiger der 1. Kreisklasse – durfte damit in der Liga bleiben. Nach etwas Bedenkzeit entschloss man sich beim TSV, das Startrecht in der Liga nicht wahrzunehmen. Schließlich holte man in der abgelaufenen Spielzeit nur elf Punkte und wurde mit Abstand Letzter. Somit treten die Süpplingenburger nun in der 2. Kreisklasse an.

Den freien Platz in der 1. Kreisklasse nimmt stattdessen der TuS Beienrode ein, der hinter dem TSV Danndorf II und dem Meinkoter SV auf dem dritten Platz der 2. Kreisklasse landete, ein. In der bevorstehenden Saison 2023/24 wird es laut Spielausschreibung wieder zwei sportliche Absteiger in die 2. Kreisklasse geben.

Neu ist zudem, dass es von nun an keine 3. Kreisklasse mehr gibt. Der NFV-Kreis Helmstedt entschied sich dazu, diese aufzulösen und eine Nord- und eine Südstaffel in der 2. Kreisklasse einzuführen. Die jeweiligen Meister steigen in die 1. Kreisklasse auf.

