FC Türk Gücü startet mit Heimspiel in die Landesliga

Ihr erstes Saisonspiel dürfen sie vor heimischer Kulisse austragen: Die Fußballer des FC Türk Gücü Helmstedt genießen im ersten Landesliga-Spiel der Vereinsgeschichte Heimrecht. Am Sonntag, 6. August, empfängt der Aufsteiger den SSV Nörten-Hardenberg.

Das diesjährige Eröffnungsspiel lautet TSV Landolfshausen/Seulingen gegen 1. SC Göttingen 05 und findet am Freitag, 4. August, 19 Uhr, an statt – wie Staffelleiter Thorsten Tunkel mitteilte. Er verschickte nun den vorläufigen Spielplan an die Vereine. Änderungen sind auf dem Staffeltag am 15. Juli in Groß Flöthe noch möglich, so Tunkel.

Der 1. Spieltag (4. bis 6. August)

Landolfshausen – Göttingen 05

MTV Wolfenbüttel – Lehndorf

TSV Hillerse – MTV Gifhorn

Türk Gücü HE – SSV Nörten

Germ. Bleckenstedt – SV Lengede

Eintracht BS U23 – Northeim

Bovender SV – VfL Wahrenholz

SVG Göttingen – SSV Kästorf

TSC Vahdet BS – FT Braunschweig

2. Spieltag (13. August):

Northeim – Bovender SV

FT Braunschweig – Wolfenbüttel

SSV Kästorf – TSC Vahdet BS

VfL Wahrenholz – SVG Göttingen

SV Lengede – Eintracht BS U23

MTV Gifhorn – Bleckenstedt

SSV Nörten – TSV Hillerse

Göttingen 05 – Türk Gücü HE

Lehndorf – Landolfshausen

3. Spieltag (18. bis 20. August):



SVG Göttingen – Northeim

FT Braunschweig – SSV Kästorf

Landolfshausen – Wolfenbüttel

Türk Gücü HE – Lehndorfer TSV

TSV Hillerse – Göttingen 05

Bleckenstedt – SSV Nörten

Eintr. BS U23 – MTV Gifhorn

Bovender SV – SV Lengede

TSC Vahdet BS – VfL Wahrenholz

4. Spieltag (26. bis 27. August):

Wolfenbüttel – Türk Gücü HE

Northeim – TSC Vahdet BS

Landolfshausen – FT Braunschweig

VfL Wahrenholz – SSV Kästorf

SV Lengede – SVG Göttingen

MTV Gifhorn – Bovender SV

SSV Nörten – Eintracht BS U23

Göttingen 05 – Bleckenstedt

Lehndorfer TSV – TSV Hillerse

