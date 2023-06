Schöningen präsentiert sich in bestechender Frühform

Es war ein anstrengendes, aber auch ein sehr erfolgreiches Wochenende für die Fußballer der FSV Schöningen. Nur wenige Tage nach dem Trainingsauftakt standen für den Oberligisten am Wochenende nämlich gleich zwei Testspiele an. Am Samstag wurde Nordost-Regionalligist BSG Chemie Leipzig in Berßel mit 3:1 besiegt und tags darauf folgte ein 5:0-Erfolg beim Landesligisten VfL Wahrenholz.

FSV Schöningen – BSG Chemie Leipzig 3:1 (3:1). Tore: 1:0, 2:0 Kühle (3., 9.), 2:1 Mauer (15.), 3:1 Eigentor Surek (45.).

Im Duell mit den Sachsen erwischte die FSV den deutlich besseren Start. Neuzugang Niklas Kühle wollte direkt einen bleibenden Eindruck hinterlassen und brachte seine Schöninger per Doppelschlag auf die Siegerstraße (3., 9. Minute). Der Regionalligist ließ wenig später jedoch auch seine Qualität aufblitzen, Timo Mauer verkürzte nach einer guten Viertelstunde. Kurz vor dem Seitenwechsel trafen die Leipziger erneut – dieses Mal jedoch ins eigene Tor. Die 3:1-Führung verwaltete die FSV nach der Pause und beendete ihren ersten Test somit erfolgreich. Nach Spielende war der namhafte Neuzugang Christian Beck der gefragte Mann, bei einer Autogrammstunde brachte er zahlreiche Kinderaugen zum Leuchten.

VfL Wahrenholz – FSV Schöningen 0:5 (0:4). Tore: 0:1 Kohl (7.), 0:2 Üzümcü (10.), 0:3 Poley (35.), 0:4, 0:5 Üzümcü (44., 87.).

Anlässlich des 100-jährigen Bestehens des VfL Wahrenholz reisten die Schöninger nur einen Tag nach dem 3:1-Erfolg gegen Leipzig zum Gifhorner Landesligisten. Wie bereits am Vortag erwischte die Breves-Elf den besseren Start. Marius Martinowski vergab in der 3. Minute noch das 1:0, besser machte es Maximilian Kohl nur vier Minuten später. Nach einem Steckball schob er das Spielgerät ins untere rechte Eck. Neuzugang Cenay Üzümcü legte nur kurz darauf nach, das 2:0 nach nur zehn Minuten.

In der Folge kontrollierte die FSV weiter die Partie. Die Gastgeber, versuchten sich spielerisch aus den Pressingmomenten zu befreien, verloren dabei aber immer wieder den Ball. Torgefahr strahlte der VfL nur selten aus, die beste Möglichkeit hatte Patrick Schön, sein Abschluss ging jedoch links am Tor vorbei (21. Minute). Spätestens mit dem 3:0 durch Sven Poley – ein Distanzschuss aus gut 35 Metern – war die Partie entschieden. Kurz vor der Pause stand Üzümcü noch einmal goldrichtig, er wurde im Fünfmeterraum angeschossen, der Ball landete im Kasten (44.).

Neuzugang Üzümcü trifft dreifach

Nach dem Seitenwechsel ein ähnliches Bild, Schöningen drückte die Gastgeber tief in die eigene Hälfte, nur die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig. Tom-Luca Winter (49.) und Christopher Münch (54.) scheiterten am Pfosten, die Abschlüsse von Niklas Kühle (71., 75.) und Üzümcü (75.) parierte VfL-Keeper Timo Dittrich. Im Laufe der zweiten Hälfte leistete sich die FSV auch einige Ungenauigkeiten, Wahrenholz hatte durchaus Chancen auf den Ehrentreffer. Die größte Möglichkeit hatte Patrick Schön, doch sein Nachschuss aus kürzester Entfernung ging über den Kasten.

Die Bemühungen der Schöninger in den zweiten 45 Minuten wurden kurz vor Spielende dann noch einmal belohnt. Üzümcü brachte den Ball erneut im Tor unter – das 5:0. „Ich bin zufrieden, wir haben standesgemäß gewonnen und zu Null gespielt“, erklärte Eduard Spissak, Co-Trainer und Videoanalyst der Schöninger. „Wir haben uns als Oberligist gut präsentiert. Die Jungs, auch die Neuzugänge, haben die Erwartungen erfüllt. Das war schon ordentlich.“

