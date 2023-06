Von Destedt bis Schleswig-Holstein: Königslutter feiert überall Erfolge

Dominique Krempels war mit Centauro bei gleich zwei Turnieren am Start – sie verbuchte einen 8. Platz in Uthmöden und einen 11. Platz in Destedt.

Für einige war die Anreise recht kurz, für andere ging es bis in den ganz hohen Norden – gute Turnierergebnisse und -platzierungen konnten die Reiterinnen und Reiter des RFV Königslutter aber überall verbuchen.

Turnier in Hildesheim

Friedrich Knust trat mit Lenny’s Girl bei zwei Prüfungen in Hildesheim-Marienburg an – und holte sich mit zwei fehlerfreien Runden auch zwei Platzierungen. Zunächst wurde er mit einer Zeit von 44,56 Sekunden in der Springprüfung Klasse E Zweiter. Anschließend landete das RFV-Paar in einer Springprüfung Kl. A* mit 60,72 sek den dritten Platz.

Turnier in Padenstedt

Bis nach Schleswig-Holstein, genauer: bis vor die Tore Neumünsters, reiste Laura-Marie Lehmann mit ihrem Haflinger Boras. Im Pony-Park Padenstedt, einem Gestüt für die Haflingerzucht, wurde auch Boras geboren. „Daher war es nicht nur ein Turnier, sondern auch irgendwie ein Nachhausekommen“, sagte Lehmann, die natürlich zeigen wollte, wie sich ihr inzwischen achtjähriger Wallach so gemacht hat.

Zunächst gewannen beide den Stilspringwettbewerb mit einer Wertnote von 7,3. Im folgenden Zeitspringen erreichten Lehmann und Boras mit 4 Fehlerpunkten und einer Zeit von 42,70 sek den vierten Platz. Schließlich konnten sie sich noch ihre erste Platzierung in der Klasse L sichern: Mit einer Wertnote von 6,7 belegte das RFV-Paar den dritten Rang.

Turnier in Uthmöden

Dominique Krempels startete mit Centauro beim Turnier in Uthmöden (Haldensleben) in einer Springprüfung Kl. A* und belegte mit einer Zeit von 65,73 sek den 8. Rang.

Turniere in Destedt

Bei den Spring- und Dressurturnieren in Destedt war der RFV Königslutter nicht nur zahlenmäßig stark vertreten, sondern auch die Topplatzierungen betreffend. So ließen Lena Drebenstedt und Elfentanz in der L**-Dressur mit einer Wertnote von 7,5 die gesamte Konkurrenz hinter sich und durften sich später über ihre zweite gemeinsame M-Platzierung freuen: In der Dressurprüfung Kl. M* Dressur landeten sie mit einer 6,8 auf Platz 4.

Eine weitere Platzierung für den RFV Königslutter verbuchte Dominique Krempels mit Centauro in einer A**-Springprüfung: Sie landeten nach fehlerfreier Runde in 62,47 sek auf dem 11. Rang.

Ebenfalls in Destedt am Start war Friedrich Knust mit Lenny’s Girl. Mit einer fehlerfreien Runde und einer hervorragenden Zeit von 42,86 sek gewannen sie die Springprüfung Kl. E. Auch in der folgenden Springprüfung Kl. A* (1. Abteilung) blieben sie ohne Abwurf und landeten in 44,55 sek auf dem zweiten Platz. Und Lenny’s Girl kam noch ein drittes Mal in Destedt zum Einsatz, diesmal geritten von Christina Knust: Gemeinsam erreichten sie mit einer 7,0 Rang 7 in der Stilspringprüfung Kl. E.

Ein Doppelsieg gelang Emmi Luisa Beese im E-Stilspringen: Mit D-Day (Wertnote 8,1) belegte sie den ersten, mit Teddy (7,9) den zweiten Platz. In einem weiteren E-Stilspringen, diesmal mit Stechen, zogen

Beese und D-Day mit einer 8,0 gemeinsam in Selbiges ein und wurden am Ende Zweite. Abgerundet wurde ihre Turnierbilanz mit Platz 4 (7,7) in der E-Dressur. Den letzten Treppchenplatz verbuchte Louisa Zeddies mit Troebadour mit einer 7,6 im Dressurreiterwettbewerb.

Turnier in Müden (Aller)

Zwei ganz junge RFV-Reiterinnen nahmen am Reiterwettbewerb Schritt-Trab in Müden im Kreis Gifhorn teil. Esra Dünder belegte mit Ronja in der 1. Abteilung Rang 4 (6,8), sogar als Siegerin ging Emily Stäsche mit Troebadour und der Wertnote 7,4 in der 2. Abteilung hervor.

r./jse

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de