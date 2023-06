Essenrodes M45-Team qualifiziert sich für die „Norddeutsche“

Als Titelverteidiger reiste das M45-Faustballteam des TuS Essenrode am vergangenen Wochenende zur Landesmeisterschaft in Oldendorf (Kreis Celle). Aufgrund der Ausfälle zweier Stammspieler wussten sie allerdings, dass die Chancen auf einen neuerlichen Triumph äußerst gering waren. Erklärtes Ziel war aber, die Qualifikation für die norddeutsche Meisterschaft zu schaffen, die am 26. August in Leverkusen stattfinden wird. Und das gelang ...

MTV Oldendorf – TuS Essenrode 0:2 (7:11, 5:11). Zum Auftakt traf das TuS-Team gleich auf den Ausrichter. Anfangs taten sich die Essenroder noch etwas schwer, sie steigerten sich aber im Verlauf des ersten Satzes und gewannen letztlich doch ganz souverän in zwei Durchgängen.

TuS Essenrode – SV Moslesfehn 2:1 (11:6, 6:11, 11:6). Zweiter Gegner des TuS war der amtierende deutsche Vizemeister im Feld und deutsche Meister in der Halle, SV Moslesfehn. Die Essenroder starteten konzentriert und holten sich den ersten Satz. Anschließend steigerte sich Moslesfehn und glich nach Sätzen aus. Im Entscheidungssatz riss das TuS-Team das Ruder dann aber erneut herum und machte, durchaus überraschend, seinen zweiten Sieg des Tages perfekt.

TuS Essenrode – MTV Diepenau 1:2 (11:8, 5:11, 7:11). Gegen den MTV Diepenau, der sich bis dahin als stärkstes Team präsentiert hatte und am Ende auch ungeschlagen Landesmeister wurde, zeigten die Essenroder im ersten Satz ihre beste Tagesleistung. Danach aber wehrte der MTV immer öfter die Essenroder Angriffe ab, nutzte seine eigenen Chancen konsequenter und bog die Partie noch zu seinen Gunsten um.

TV Brettorf – TuS Essenrode 2:0 (11:3, 11:6). Spätestens jetzt machten sich die durch die Ausfälle fehlenden Wechselmöglichkeiten bemerkbar. „Nach den kraftraubenden Spielen zuvor konnten wir den Druck im letzten Spiel nicht mehr aufrechterhalten“, erklärte Patrick Linke, Spielertrainer des TuS.

Nach der Niederlage begann das große Rechnen, da drei Teams mit jeweils 4:4 Punkten gleichauf waren. Das etwas bessere Satzverhältnis gegenüber Brettorf genügte den Essenrodern letztlich zu Platz 3. „Wir sind sehr glücklich, dass wir mit der Quali für die ,Norddeutsche’ unser Ziel erreichen konnten und dabei am Ende sogar noch der Bronzerang herausgesprungen ist“, kommentierte Linke das Abschneiden seiner Mannschaft.

TuS Essenrode: Stefan Olders, Gernot Beu (Angriff), Ralf Büsselmann, Carsten Hattenbauer (Zuspiel), Patrick Linke, Holger Har­nack (Abwehr)

