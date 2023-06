Riaz folgt bei der FSV Schöningen III auf „Muckel“ Krausmann

Schluss für Sven „Muckel“ Krausmann! Der langjährige Trainer der FSV Schöningen III hört auf. Am letzten Spieltag der 1. Fußball-Kreisklasse verabschiedeten die FSV-Verantwortlichen um den Vorsitzenden Karsten Kräcker Krausmann gebührend. Ein sportliches Präsent erhielt Krausmann auch von seiner Mannschaft, die die SG Lapautal mit 6:4 besiegte und die Saison als Tabellenachter beschloss.

„Muckel“ Krausmann war seit 2015 für die FSV im Amt und hat nebenbei auch noch weitere wertvolle Unterstützung im Vereinsleben geleistet. In der Heimspielstätte der FSV-„Dritten“ in Hoiersdorf bedankte sich Vorsitzender Kräcker bei Krausmann für dessen Engagement und übergab die Aufgaben an den neuen Trainer Kevin Riaz. Unterstützt wird der „Neue“ in seinem Amt künftig von Philipp Nuraj. Beide sind noch aktive Spieler der dritten Herrenmannschaft. Kräcker wünschte eine gute Zusammenarbeit

r.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de