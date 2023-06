HSV entscheidet das Finale in 8 Minuten

„Es wäre schön, wenn wir jetzt mal nicht nur Schulterklopfer für unsere gute Leistung bekommen würden, sondern auch mal etwas in den Händen halten könnten.“ Mit diesen Worten hatte Marco Behse, Trainer des Helmstedter SV, vor dem Wochenende seine Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass seine Fußballer nach der Niederlage im A-Pokal-Finale des vergangenen Jahres (2:3 gegen Schunter) und der verpassten Kreisliga-Meisterschaft in diesem Jahr nun mal eine Trophäe in Empfang nehmen dürften. Am Samstag erfüllte sich diese Hoffnung in Offleben. Im Endspiel gegen den FC Türk Gücü Helmstedt II zündete sein Team im zweiten Durchgang ein Offensivfeuerwerk und holte sich mit einem 6:2 (1:0)-Erfolg den A-Kreispokal.

Außenseiter Türk Gücü II, der gerade erst in die Kreisliga aufgestiegen ist und im Halbfinale sensationell Kreismeister FSV Schöningen II aus dem Wettbewerb gekegelt hatte, wurde letztlich schon etwas unter Wert geschlagen. Denn 45 Minuten hatte es die Mannschaft von Trainer Kemal Durmaz gut, zum Teil sehr gut gemacht gegen das mit 123 Treffern offensivfreudigste Team der abgelaufenen Kreisliga-Saison. Türk Gücü stand zunächst defensiv gut, arbeitete diszipliniert gegen den Ball, ließ kaum etwas zu und lauerte seinerseits auf Konter. Dann aber fand Isa Mere eine Lücke zwischen Türk Gücüs Innenverteidigern, bediente mit einem perfekten Chipball Chris Schittko, der zur HSV-Führung traf (22.).

Türk Gücüs Ausgleich findet keine Anerkennung

Dieses Tor änderte die Statik beim FC und damit die des Spiels. Denn fortan agierte der Vizemeister der 1. Kreisklasse offensiver, lief höher an und kam selbst zu Chancen. Der vermeintliche Ausgleich durch Fabian-Rene Schilling nur zwei Minuten später wurde wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben. Danach schloss Lamin Jaiteh bei einem Konter zu überhastet ab (27.), Schilling wurde bei seinem Abschluss im Strafraum noch bedrängt (30.) und René Engel hatte Pech, als sein 22-Meter-Freistoßhammer an die Latte krachte (36.).

Türk Gücüs Offensivdrang hatte allerdings auch zur Folge, dass sich für den HSV in Ballbesitz wieder mehr Räume ergaben. Vor der Pause konnten aber weder Christoph Osteroth (34.) noch Jan Dierich (43.) oder Schittko (44.) ihre Möglichkeiten nutzen. Die letzten beiden sah Behse schon nicht mehr, da er schon in die Kabine gestapft war. „Ich war sehr unzufrieden und bin in der Pause auch sehr laut geworden“, erzählte der HSV-Coach später. „In der zweiten Halbzeit haben wir es dann viel besser gemacht.“

Nach der Pause zündet der HSV sein Feuerwerk

Eine Chance des Gegners – nach schnellem Vorstoß verzog Mohammad Haidari – hatte sein Team zu Beginn des zweiten Abschnitts noch zu überstehen. Dann aber spielte sich die Elf vom Bötschenberg in einen Rausch. Nach einem Pass in die Schnittstelle überwand Osteroth Türk-Gücü-Keeper Kevin Böttcher zum 2:0 (52.), kurz darauf zirkelte Mere einen Freistoß aus etwa 20 Metern perfekt ins Tor (54.) und Kenzo Stachowski schweißte den Ball aus spitzem Winkel zum 4:0 unter die Latte (59.). So sorgte der HSV innerhalb von acht Minuten für die Vorentscheidung.

Nach Stachowski, der den HSV berufsbedingt verlassen wird, traf mit Magnus Fricke ein weiterer Spieler in seinem letzten Einsatz für das Behse-Team zum 5:0. Mit Eric Ködel und Bastian Vahldiek standen die übrigen beiden Abgänge ebenfalls in der Startelf – und durften am Ende mit dem Pokalsieg einen perfekten Abschluss feiern.

Tore: 1:0 Schittko (21.), 2:0 Oste­roth (52.), 3:0 Mere (54.), 4:0 Stachowski (59.), 5:0 Fricke (70.), 6:0 Schittko (79.), 6:1 Schilling (84.), 6:2 Haidari (85.).

Dirk Rack: Hochachtung vor dem TSV Offleben

„Rundum gelungen“ sei der Pokalfinaltag des NFV-Kreises Helmstedt am Samstag gewesen, urteilte Pokalspielleiter Dirk Rack und sprach vor allem dem Gastgeber ein großes Kompliment aus: „Hochachtung an den TSV Offleben. Die Anlage war super hergerichtet, auch sonst hat es uns an nichts gemangelt.“

Und so freute sich Rack auch darüber, dass der TSV, der anlässlich seines 130-jährigen Bestehens den Zuschlag für den Finaltag bekommen hatte, mit großem Zuschauerzuspruch belohnt wurde. Über den Tag registrierte der TSV fast 600 zahlende Zuschauer. Schon das Finale der Frauen (11 Uhr) verfolgten rund 120 Besucher, beim A-Pokalspiel waren es dann an die 400. „Das ist super, zumal die Vereine seit der Verluste der Corona-Zeit nach wie vor jeden Euro extra gut gebrauchen können“, sagte Rack.

Die ausbleibende Bierdusche ist ein kleiner Wermutstropfen

Er wertete die Zahlen auch als „Bestätigung dafür, dass dieser Tag mit allen Endspielen im Erwachsenenbereich eine gute Sache und nicht mehr wegzudenken ist“. Auch sportlich habe er die Erwartungen mindestens erfüllt, eher übertroffen. „Schon die ersten beiden Spiele waren gut, da waren die Teams nur noch etwas sparsam mit den Toren. Dafür gab es danach das spannende B-Pokal-Finale und den torreichen Abschluss im A-Pokal“, ließ Rack den langen Tag Revue passieren.

Einziger Wermutstropfen: Die Krombacher-Brauerei, Hauptsponsor und Namensgeber der Pokalwettbewerbe, kam in diesem Jahr mit der Lieferung nicht nach. So gab es für die Teams weder Gerstensaft als Prämie, noch die großen 5-Liter-Gläser. Rack: „Schade, dadurch gab es dieses Mal auch nicht die Bierduschen wie bei den Profis.“

