Helmstedter SV II gewinnt nach turbulentem Verlauf

Lange sah es aus, als würde der TSV Danndorf II das Double perfekt machen: Meister der 2. Fußball-Kreisklasse und B-Kreispokalsieger. Der Favorit führte rund 50 Minuten mit 1:0, ehe das Finale gegen den Helmstedter SV II aber noch einen dramatischen Verlauf nahm, an dessen Ende die Kreisstädter mit 5:3 nach Elfmeterschießen (2:2, 0:1) triumphierten.

Die Helmstedter setzten zwar die ersten Akzente – ein Schuss von Markus Lieske strich nur knapp am linken Pfosten vorbei (2. Minute) und Lukas Meierhoff prüfte per Freistoß TSV-Torwart Steen-Lennard Lerch (6.). Danach dominierten aber die Danndorfer, sie waren spritziger und griffiger in den Zweikämpfen. Eine Direktabnahme von Jannes Fischer parierte Lars Reschke im HSV-Tor glänzend (14.). In Minute 23 drückte Fischer die Kugel nach einer Ecke aber zur TSV-Führung über die Linie. In der Schlussphase von Hälfte 1 verzog Chris Sonderhoff zweimal knapp.

Danndorf II legt nicht nach, kommt nach HSV-Doppelschlag aber zurück

Auch in Durchgang 2 blieben die Rot-Weißen zunächst am Drücker. Pascal Frey brachte nach einem guten Solo nicht mehr genügend Druck hinter seinen Schuss (50.), dann scheiterte Joshua Win­dorpski nach Vorarbeit von Fischer und Verlängerung per Hacke durch David Pravata am starken Reschke (63.).

Die Helmstedter kämpften aber weiter – und glichen urplötzlich aus. Der eingewechselte Max Ambronn grätschte einen gut durchgesteckten Ball vom rechten Fünfer-Eck ins Netz (73.). Nun wurde es turbulent. Im nächsten HSV-Angriff kam TSV-Torwart Lerch etwas zu spät gegen Sascha Tönnies, Daniel Kohl stellte mit dem 2:1 per Strafstoß den Spielverlauf auf den Kopf (78.). Doch praktisch im Gegenzug war – so die Wahrnehmung des Unparteiischen – ein Helmstedter beim Schuss von Sascha Kordts ahndungswürdig mit der Hand am Ball. Windorpski knallte den Strafstoß über den Innenpfosten zum 2:2 in die Maschen (80.). In der hektischen Schlussphase vergaben beiden Teams noch jeweils zwei gute Chancen auf die vorzeitige Entscheidung.

So musste das Elfmeterschießen entscheiden. Torwart Reschke scheiterte als dritter Helmstedter Schütze zwar selbst unglücklich an Pfosten und TSV-Fänger Lerch, zuvor hatte er aber schon den Versuch von Ricardo Lo Bianco pariert und Windorpski hatte nur die Latte getroffen. Tönnies traf als vierter HSV-Schütze, dann jagte Kordts die Kugel über den Kasten. „Es war Wahnsinn, wie die Jungs sich zurückgekämpft und dann im Elfmeterschießen noch so den Fokus gefunden haben. Nach dem Halbfinalsieg haben wir schon bis nachts um 4 gefeiert – mal schauen, ob wir das heute noch toppen“, sagte ein stolzer HSV-Coach Andreas Kohl.

