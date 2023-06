Esbeck nimmt Revanche für „Endspiel“ um Meisterschaft

Offleben. Der SVE setzt sich im Finale mit 1:0 gegen Heeseberg durch. Schon das erste Spiel des Finaltags in Offleben verfolgen rund 120 Zuschauer.

Mitte Mai hatten die Fußballerinnen des FC Heeseberg am letzten Spieltag der 1. Kreisklasse Braunschweig 1 mit ihrem 1:0-Sieg in Esbeck dem SVE noch den Staffelsieg weggeschnappt. Am Samstag revanchierten sich die Esbeckerinnen mit einem 1:0 (1:0)-Erfolg im Finale des Kreispokals.

Im ersten Spiel des langen Finaltags in Offleben, das bereits rund 120 Zuschauer verfolgten, wirkte der SVE zu Beginn wacher und entschlossener. Die Führung durch Ria Rösner (8. Minute) war folgerichtig. Erst danach fand der FCH besser ins Spiel, gestaltete dieses nun ausgeglichen und näherte sich dem Esbecker Tor einige Male an.

Esbeck verpasst das 2:0, darf aber dennoch feiern

Nach dem Seitentausch herrschte dann aber lange Zeit Einbahnstraßenfußball: Esbeck drängte aufs 2:0, konnte FC-Torhüterin Dana Schatz aber weder bei einer Doppelchance durch Theresa Ansorge und Rösner (38.) noch bei Rösners Schuss aus spitzem Winkel (41.) überwinden. Zwei Minuten später verzog Kirsten Ohlemeyer knapp. Die Heesebergerinnen kamen aus dem Spiel heraus nur nach einem Querschläger der SVE-Abwehr noch mal zu einer Chance, Laura Markworth wurde beim Schuss aber letztlich entscheidend gestört. Sonst hatte der FCH nur nach Standards noch Halbchancen. Auf der Gegenseite ließ Ohlemeyer einen weiteren Hochkaräter aus, als sie mit ihrem Lupfer erneut an Schatz scheiterte (60.).

„Nachdem wir in der Liga Platz 1 an Heeseberg verloren haben, sind wir heute super froh, den Pokal geholt zu haben – und das absolut verdient“, kommentierte Esbecks Janina Konitz, die den Pokal in Empfang nahm, den Triumph.

jse

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de