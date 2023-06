Winter schießt Nordkreis per Seitfallzieher zum Titel

Das Finale um den Fußball-Kreispokal der Altherren wurde durch den vielleicht schönsten Treffer des gesamten Endspieltags in Offleben entschieden: In der 9. Spielminute des Duells mit der SG BESS (Barmke, Emmerstedt, Süpplingen, Süpplingenburg) schraubte sich Marius Winter, Kapitän des FC Nordkreis, nach einem Eckball in die Höhe und brachte die Kugel artistisch per Seitfallzieher im SG-Gehäuse unter. Trotz deutlicher Feld- und Chancenvorteile des FC sollte es der einzige Treffer der Begegnung bleiben.

Nordkreis hatte im Pokalfinale 2022 in Süpplingen den Abonnements-Kreismeister Helmstedter SV nach Elfmeterschießen bezwungen und den Topfavoriten auch im Halbfinale des diesjährigen Wettbewerbs ausgeschaltet. Schon allein deshalb ging der FC am Samstag als Favorit ins Endspiel gegen die SG BESS. Letztlich war er auch das über weite Strecken des Spiels tonangebende Team. Der Führungstreffer durch Marius Winter resultierte allerdings aus dem ersten klaren Abschluss des FC. Zehn Minuten später verpasste Dustin Gerloff eine Hereingabe von Mario Mertens nur knapp.

Die SG müht sich, Nordkreis lässt gute Möglichkeiten aus

Die SG, die kurzfristig auf einige potenzielle Stammkräfte verzichten musste, stemmte sich in der Folge gegen die drohende Niederlage. Nach einem schönen Doppelpass kam Manuel Vollrath frei vor dem FC-Tor zum Abschluss, Keeper Walter Lange parierte aber stark (19.).

Auch eingangs des zweiten Spielabschnitts hatte BESS zunächst gute Ansätze und zwei Halbchancen. Im weiteren Verlauf gelang es der SG jedoch nicht, die stabil stehende Nordkreis-Defensive richtig zu fordern. Allzu oft wurden hoch reingeschlagene Bälle zu einer leichten Beute der FC-Abwehrrecken. Stattdessen mehrten sich die Torchancen für den FCN: Fabian Köppen wurde einmal im letzten Moment noch gestört (41.) und schloss einmal aus guter Position zu überhastet ab (47.), Stefan Köppen konnte eine starke Einzelaktion nicht mit dem 2:0 krönen (54.). Die beste Chance – Robert Palme wurde am Ende eines Konters super freigespielt – vereitelte aber SG-Torwart Dirk Klein (63.).

„Wir waren die überlegene Mannschaft, haben es defensiv sehr gut gelöst, aber es vorne verpasst, weitere Tore nachzulegen. Das Spiel hätte auch 5:1 ausgehen können“, urteilte FC-Trainer André Hobohm nach dem Schlusspfiff und der erfolgreichen Titelverteidigung.

