Triathlon Team Königslutter legt sehr guten Saisonstart hin

Königslutter. Felix Knoblich feiert zum Auftakt einen Klassensieg in Havelberg, zwei weitere Lutteraner belegen in Gifhorn vordere Ränge.

Erfolgreicher Saisonstart für das Triathlon Team Königslutter: Bei Wettkämpfen am Tankumsee (Kreis Gifhorn) und in Havelberg (Kreis Stendal) zeigten sich die Athleten in starker Frühform.

Die Vorfreude, aber auch die Ungewissheit waren bei den Lutteranern vor den ersten Wettkämpfen groß. „Nach dem Winter und dem Frühjahr fragen sich die Triathleten alle, wie sie in die neue Saison starten werden“, erklärte Felix Knoblich, Vorsitzender des Triathlon Teams. Die Antwort darauf sollten vier Teammitglieder am Tankumsee und zwei in Havelberg erhalten.

Bei strahlendem Sonnenschein fiel der erste Startschuss beim Volkstriathlon. Gut 100 Sportlerinnen und Sportler stürzten sich zeitgleich in den Tankumsee. 600 Meter mussten sie insgesamt schwimmen – nach 300 Metern erfolgte ein kurzer Landgang, um dann dieselbe Strecke wieder zurückzuschwimmen. Der Lutteraner Marco Strey zeigte eine starke Leistung im Wasser und beendete den ersten Teil des Triathlons in 12:10 Minuten.

Auf der anschließenden 20 Kilometer langen Radstrecke spielte dann Thomas Sobczak seine Stärke aus. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 39 km/h holte er sogar Strey ein. Auch die abschließende 5 Kilometer lange Laufstrecke meisterte er mit Bravour, so dass er den Triathlon als schnellstes Teammitglied in einer Zeit von 1:08:32 Stunden beendete. Dies bedeutete Platz 3 in der Altersklasse M45 und Platz 44 in der Gesamtwertung. Strey erreichte nach 1:15:03 std die Ziellinie und zeigte sich mit den Plätzen 22 in der Altersklasse M35 und 109 in der Gesamtwertung zum Saisonauftakt ebenfalls zufrieden.

Sogar einen Podestplatz in ihrer Altersklasse (W45) sicherte sich Katharina Braunsberger. Ihre Gesamtzeit von 1:20:33 std bescherte ihr einen fabelhaften zweiten Platz. In der Altersklasse M55 finishte Hartmut Dietrich in einer Zeit von 1:22:37 std und belegte damit Platz 27 seiner Altersklasse (Gesamtplatz 210).

Über die sogenannte Kurzdistanz (1500 m Schwimmen – 44 km Radfahren – 10 km Laufen) starteten unterdessen die Lutteraner Triathleten Felix Knoblich und Harald Bachem in Havelberg. Knoblich konnte besonders beim Schwimmen überzeugen, er stieg nach knapp 24 Minuten als Vierter aus dem Wasser, um aufs Rad zu wechseln. Die 44 km lange, weitgehend flache Radstrecke absolvierte er in 1:12:23 std – eine gute Zeit, die jedoch nicht reichte, um an die Spitzengruppe heranzufahren. Auf Platz 7 liegend wechselte er zum abschließenden Lauf. Nach insgesamt 2:27:34 std erreichte Knoblich schließlich als Gesamtzwölfter das Ziel – in seiner Altersklasse M35 bedeutete dies Platz 1.

Harald Bachem erreichte nach 2:50:22 std auf Platz 32 im Gesamtklassement und Platz 8 in der Altersklasse M50 das Ziel. „Das Wintertraining hat sich ausgezahlt“, meinte Knoblich. „Jetzt gilt es, diese Form bis zum nächsten Wettkampf weiter auszubauen.“

r.

